Maru Botana contó detalles únicos de su pelea con Yanina Latorre y la angelita la cruzó con todo: "Mitómana"

En una charla con Rulo Schijman, Maru Botana desmintió haber tenido un conflicto con Yanina: "No pasó absolutamente nada. Si me venías en la facultad parecía Sarah Kay y con ella compartí nada más que dos años, después nos separamos de carreras. De hecho, yo empecé a trabajar en lo de Francis re chica y me fui de los horarios típicos de la facultad, empecé a cursar a la noche. Nos conocimos en realidad porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa. Nunca tuve un problema con Yanina. Todo lo que dice es un invento. Eso de que yo le decía que no coma", explicó.

Sobre ese supuesto comentario sobre el físico de la panelista, la cocinera se defendió: "No lo puedo creer. Me hace mal escucharlo y nadie de mis compañeros puede creer todo ese show que arma, es insólito. Yo tenía relación por esto de mi hermano y la veía. Tenía otra amiga en común que ella se puso celosa, pero bueno eran cosas de la edad. ¿Vos me ves a mi diciéndole a una persona: “cómo comes, sos anoréxica”? Yo cocinaba para mis amigas, disfrutaba a mis amigos, hacían unos tés gigantes. En mi casa se destruyó el horno de tanto que cocinaba y ella venía a mi casa. Jamás en la vida me ponía a ver si comía o no comía Yanina. Siempre tuve la mejor onda con ella y con su hermana Maite porque salíamos medio con la misma gente, teníamos un ambiente parecido. Pero nunca en la vida tuve ni una pelea ni nada. No sé por qué le despertó esta maldad conmigo, la verdad que nunca lo entendí".

Luego, Maru Botana comentó que optó por rechazar la propuesta para conducir un programa por miedo a las críticas que juró hacerle Latorre: "Ella ya estaba como muy densa. Se lo mandé a decir por alguien y se enojó, pero ya no sé cómo tratarla. La última vez fue yo estuve a punto de hacer un programa de cocina a la mañana y ella declaró en la radio que me iba a hacer mier.. todos los días y ahí dije: “¿Tengo necesidad de hacer un programa de cocina y que Yanina haga eso?”. Maru contó que hasta sus hijos le decían que se preservara. Los chicos también me decían en casa: “¿Vale la pena que lo hagas y estar todo el día sufriendo de lo que dice Yanina?. Y la verdad que no. Lo llamé al Chato Prada, que era quien me había convocado, y le dije: No, la verdad que no estoy para estas. No estoy para que alguien me critique y se me ría a esta altura de mi vida", afirmó.

Y sostuvo que todo este conflicto con la panelista la hizo quebrar: "Me hizo pésimo. Te desgasta y decís: “Basta”. Yo sé que a veces se arman estas cosas y lo tengo claro, pero a veces en lo personal, sobre todo cuando no estás confundida y sabés quién sos, decís: “Me duele”. Porque hay un montón de gente que le cree o por lo menos los hace dudar".

Luego del relato de Maru Botana, desmintiendo lo contado por Yanina, la panelista de LAM y conductora de Sálvese quién pueda reaccionó con todo desde X con un picante mensaje: "Hoy no me pidan novela turca. Hoy mi novela es la mitómana de Maru Botana".

Tenso cruce entre Yanina Latorre y el amigo de L-Gante, Luis Perdomo, en LAM: "Que se haga cargo él"

Luis Perdomo, el amigo de L-Gante, criticó a Yanina Latorre por "ningunear" la organización del show que dieron la semana pasada el cantante de cumbia 420 y Wanda Nara y la angelita le respondió con todo este martes en LAM, América Tv.

"No sabía que él estaba y no lo nombré. Él dice en forma peyorativa, no sé de qué forma peyorativa habla, si lo escribí en historias de Instagram: es una pantalla negra con letras blancas. Lo peyorativo que se haga cargo él", comenzó Yanina.

Y siguió: "Los gazebos eran dos palos con tres telas que se volaban, porque los gazebos son una cosa armada. Los chicos y las chicas que estaban ahí me empezaron a escribir por Instagram, yo recibía los videitos, las chicas me enfocaban que no había gente, y yo los subí. Las chicas me contaban que no había nadie".

"No fue mucha gente, Wanda llegó sola. Él llegó después, porque estaban separados. El manager de Wanda me dijo que ella no vio un peso. Yo vi la fuentecita donde se agarró dos quesos, porque hay un videito. Yo no dije que el catering era chico. Yo dije 'Wanda fue, comió dos quesos y no le pagaron'", relató la rubia.

"¿Y por qué el señor estaba tan molesto si no hablaste de él?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "A mí nadie me habló de él ni bien ni mal. Yo no lo nombré", aseguró Latorre.

Luego, Perdomo se comunicó con De Brito y las angelitas y disparó contra Yanina: "Cuando uno se prende al juego está todo bien, pero cuando ya tocan el laburo... porque ustedes saben todo el esfuerzo que hay".