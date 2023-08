Más picante que nunca, Lali Espósito dejó un fuerte mensaje para su último amor: "No te..."

Lali Rels B

Además el artista estuvo presente en el estadio Vélez Sarsfield, donde Lali realizó su show más importante en lo que va de su carrera. Alí Rels interpretó la canción que los une y se los vio muy cercanos y contentos.

Sin embargo, en los meses siguientes no se los volvió a ver juntos en ninguna ocasión por lo cual todo parecía indicar que el romance había llegado a su fin. Y hoy, la cantante posteo una lapidaria indirecta que sus fans relacionaron inmediatamente con él.

"Podríamos ser nosotros pero no te dieron los huevos...", escribió Lali y adjuntó un video de una pareja de adultos mayores que se divertían bailando reggaeton.

Lali Espósito reveló que tuvo una relación abierta y contó por qué se terminó

Lali Espósito estuvo invitada al podcast mexicano Se regalan dudas donde reflexionó sobre el amor libre y habló de su experiencia con una relación abierta.

“Yo me animé a vivir cosas diferentes”, afirmó la cantante de Disciplina. “Por ejemplo: hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque ¿por qué?, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad...”, detalló.

La artista reveló que al principio, en esa relación, se "cag... en las patas”. “Porque era algo nuevo, pero a la vez lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero es algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”, agregó.

Aunque no dio muchos detalles sobre el vínculo, Lali admitió que lo vivió con alegría, y relató por qué se terminó: "¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista”.