MasterChef Celebrity: Tomás Fonzi presentó a "las mujeres de su vida"

El actor contó con el apoyo de su mamá, María, su mujer, Leticia, y su hija, Violeta. "Son las mujeres de mi vida", expresó Fonzi.

"Hay que tener mucho aguante de parte de la familia para estar acá. Mucha contención. Si les va bien, debe ser una fiesta en la casa, y, si les va mal, debe ser un garrón", destacó.

"Así es. Así lo vivimos en casa", asintió la pareja del actor.

La mamá de Tomás Fonzi "amenazó" a Germán Martitegui

Hace unas semanas, Germán Martitegui, jurado de MasterChef Celebrity, tuvo que evaluar un plato de Tomás Fonzi.

El chef le preguntó al actor el nombre de su mamá, miró a cámara y se dirigió a ella.

"María, a mí me encantaría que vos vengas acá porque nosotros tenemos mucho para contarte de Tomás: pierde tiempo, se la pasa hablando a cámara, no sigue la receta y no es todo como él dice", fueron las palabras de Martitegui.

En la final, María estuvo junto a su hijo en el estudio de MasterChef.

La mamá del actor aprovechó la ocasión para "enfrentar" al jurado.

Con un palo en la mano, María le recordó a Martitegui lo que había dicho.

"Acá estoy, lo escucho", exclamó la mamá del actor. "Nunca dije nada malo", comentó el jurado, que evitó polemizar con la señora.