Matías Alé le dio un picante consejo a Fede Bal tras la separación de Sofía Aldrey por las infidelidades

“Nunca me encasillé en ‘galán’. Tuve grandes amores, muchas relaciones muy lindas que me han dejado muchas enseñanzas y hoy las cosas las tomo, tal vez, de otra manera”, afirmó el humorista ante la pregunta que le hizo la notera del ciclo de El Trece respecto de si consideraba a Fede como su “sucesor”.

“No me quiero comparar con Fede. Él tiene su historia, nos saludamos muy afectuosamente el otro día”, aclaró Alé, tomando distancia del revuelo que se generó en torno a Fede.

“Consejos no doy, pero sí podría hablarle desde mi experiencia. Yo si tuviera la posibilidad de hablarle al Matías de la edad de Fede le diría un montón de cosas para enseñarle a no lastimar”, continuó.

Y agregó: “A tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, a tratar de no hacer sufrir porque todo te vuelve. A mí me pasó. Me ha vuelto, pero eso es algo del pasado”.

Por último, Ale remarcó que, con el tiempo, aprendió de sus errores. "Si pudiera hablarle, no a Fede, sino al Matías de diez años atrás, le diría un montón de cosas”, concluyó.

fede-bal-sofia-aldrey.jpg

La drástica decisión de Fede Bal tras haberse separado de Sofía Aldrey

A pocos días de haberse separado de Sofía Aldrey tras tres años de relación, Fede Bal tomó una drástica decisión, que deja en claro que es lejana la posibilidad de una reconciliación.

El hijo de Carmen Barbieri eliminó de su perfil en Instagram todas las fotos que tenía con su novia. La joven marplatense también hizo lo mismo en su cuenta en dicha red social.

image.png

Además, Sofía dejó de seguir al protagonista de Kinky Boots. Fede, en tanto, respondió de igual manera, aunque todavía sigue al perfil profesional de su ex, dedicado a todo relacionado a su trabajo como maquilladora.

image.png

La joven marplantese terminó su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri porque encontró chats comprometedores con otras mujeres. Claudia Albertario y Estefi Berardi fueron señalas porque aparecieron mensajes de ellas con el actor.