La desgarradora confesión de Silvina Escudero sobre la pérdida de su embarazo

“Estaba buscando ser mamá, esto que voy a contar lo hablé con Silvina mucho tiempo, me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y todavía no se siente fuerte para salir a contarlo”, aclaró Ángel de Brito.

Y siguió: “Esta muy triste, Silvina estaba embarazada, me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta, estaba esperando que se cumplan los tres meses, y cuando llegaron me dijo esperamos un poco más no voy a entrar en detalles pero en la semana 14 perdió el embarazado y este es el tema que la tenía tan alejada”.

“Primero se decidió como proyecto familiar a buscar un bebé con tratamiento, con su marido. Finalmente llegó, se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita y después el embarazo se interrumpió”, finalizó el periodista, y aseguró que su marido Federico y su hermana Vanina Escudero fueron un gran sostén para ella en este difícil momento.

Ángel de Brito habló por primera vez sobre cómo es su vida en pareja

Ángel de Brito siempre suele mantener al resguardo su vida privada y sentimental, algo que siempre manifiesta el conductor de LAM, América TV, cada vez que lo consulta del tema.

Lo cierto es que para sorpresa de sus más de sus casi tres millones y medio de seguidores en Instagram, el periodista y jurado del Bailando 2023 habló por primera vez de su vida en pareja.

Ángel contó cómo está su presente sentimental ante la pregunta de un seguidor en la red social: “¿Estás en pareja?”, quiso saber uno de sus fans virtuales.

A lo que él contestó de manera reveladora: “Feliz hace siglos”, sentenció el conductor, quien no suele mostrar fotos en las redes junto a su pareja y mantiene su vida privada al resguardo.