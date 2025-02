Matías Ogas, el padre del bebé de Morena Rial, tendría pedido de captura: qué dijo Alejandro Cipolla

En medio de la tensa situación, muchos se preguntaron por Amadeo, el hijo menor de Morena, y el padre del bebé, Matías Ogas.

En A la Barbarossa (Telefe), el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, expresó: "El padre (de Amadeo) no sé si no tiene pedido de captura”. “¿Sabés dónde está el padre del bebé de Morena?”, le preguntó la conductora del ciclo. “Si está con pedido de captura, no te puedo informar”, le respondió el letrado.

El año pasado, la mediática comenzó una relación con Ogas y al poco tiempo quedó embarazada. Después del nacimiento de Amadeo, a las pocas semanas, la pareja se separó.

Morena Rial y Matías Ogas.jpg

"Está devastada": revelan cómo se encuentra Morena Rial tras ser detenida

Luego de quedar involucrada en un robo que tuvo lugar el mes pasado en una propiedad de San Isidro, esta madrugada Morena Rial fue detenida en un hotel del centro porteño.

Actualmente, la joven se encuentra en la comisaría 1B de San Telmo, y fue imputada por el delito de robo agravado por efracción y escalamiento.

En este contexto, su abogado Alejandro Cipolla habló con DDM (América) y dio detalles de cómo se encuentra la hija de Jorge Rial en medio de esta delicada situación.

“Me aboqué a tranquilizarla porque me encontré con una persona totalmente desbordada y la psiquis de ella la traté de resguardar en lo máximo para que ella estuviese bien”, comentó el profesional dando constancia del estado de Morena.

A su vez, en cuanto al procedimiento legal, explicó: “Hay veces que tratar de interrogar a una persona cuando está desbordada no tiene sentido, es recargar más alguien cuando solo sería hacer suposiciones”.