Matilda Blanco se sacó con Ximena Capristo y le hizo un duro reclamo: "Pedante"

Y agregó enfurecida: "Sos pretenciosa, mala compañera, pedante, mala persona y ordinaria y me pusiste contra un rincón".

Embed

"Está mintiendo esta mujer, ¿vos estás bien?", dijo Capristo tras la situación que expuso Matilda. "Yo genial, en mi mejor día", le contestó ella.

"Mi turno es a las 7 y vengo a ese horario. Qué ganas de pelear", le aclaró Ximena Capristo. A lo que Matilda comentó: "Todo el año vengo a las 7".

"Tomate una pastillita así te calmas", le marcó Capristo. "No hace falta, como no tenés palabra decís cualquier cosa, eso forma parte de tu falta de clase. ¿Qué turno? Esto no es una peluquería, somos compañeras", retrucó picante Matilda Blanco ante la sorpresa todos en el estudio.

matilda blanco.jpg

Duro cruce al aire entre Ximena Capristo y las angelitas en LAM: "No vengas a..."

Es evidente que las angelitas no se llevan nada bien con su nueva compañera Ximena Capristo y este martes lo dejaron en claro tras el duro cruce que tuvieron en LAM, América Tv.

"Yo no invento, lo que pasa es que no te quiero mandar al frente. La otra vez me hablaste mal de Marixa (Balli), me dijiste que se creía la jefa, la dueña, que venía a cualquier hora. Me lo comentaste tomando un café", le dijo picantísima Capristo a Fernanda Iglesias. "Eso no es verdad, yo puedo decir que no es verdad", la defendió Matilda Blanco.

Luego, Yanina Latorre habló y le "paró el carro": "Con todo el amor del mundo, llegaste nueva a un grupo donde todas nos llevamos bárbaro. Fernanda y Marixa se llevan re bien, toman café juntas. Festejamos, vamos siempre a comer. En este equipo, y sumo a Nazarena (Vélez) y la Enana (Marcela Feudale), yo he discutido de política al aire, nunca afuera. Desde que se fue (Estefi) Berardi, que no servía para nada, nunca más pasó nada. No vengas a hacer quilombo".

"Yo vine muchas veces de reemplazo y la verdad es que me han contado cosas", siguió Ximena. "Yo no soy una mentirosa, yo te mando al frente", agregó. "Inventa cosas", sostuvo ofendida Iglesias.

Más adelante, Marixa acotó: "Yo creo que Ximena lo que hace a veces, cuando dice 'vos me dijiste, vos me dijiste...', es decir a través de esa situación lo que ella siente y piensa".

"No, nada que ver. A mí no me importa si vos llegás tarde o temprano. Yo no me fijo en nadie, pero ella me lo dijo. Si no, cómo yo sé", le respondió Capristo.

Y disparó: "Si me atacan, como me acaba de atacar ella (Fernanda), yo cuento. Ahora no te conviene que yo diga lo que vos me dijiste porque yo te puse el oído".

"¿Sabés lo qué pasa, Ximena? Vos tirás las cosas y a mí lo que me interesa es lo que le queda a la gente que está escuchando en su casa", sostuvo Balli enojadísima.