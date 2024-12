Mauro Icardi fue operado: las fotos y su mensaje tras la intervención.

image.png

"También quiero agradecer a mi gran Familia @galatasaray por estar pendientes de cada detalle y organizar todo", destacó el crack argentino.

En la publicación, Mauro se mostró con una gran sonrisa, en su habitación, en el inicio de una etapa de enorme trabajo de recuperación que tiene ahora por delante para poder regresar al campo de juego.

El futbolista espera ansioso poder estar otra vez jugando en el Galatasaray. De hecho, en el posteo mencionó al club y remarcó sus ansias por regresar. "Vuelvo pronto", remarcó.

image.png

Darío Barassi, testigo del escandaloso cruce entre Wanda Nara y La China: su reacción al ver a Mauro Icardi

Anoche, Wanda Nara estuvo en el living de Susana Giménez y no defraudo al público. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) contó todo lo que sucedió días atrás en un restaurante en Costanera Norte, a donde fue junto a L-Gante y coincidió con La China Suárez y Mauro Icardi.

"Un amigo que tenemos en común me vino a saludar y me dijo que estaba en la mesa de la China. Yo no lo podía creer pero me insistió en que fuera a saludarla", detalló la mediática en el ciclo de la diva.

"Yo estaba con Elián, que trabajó con ella, no me parecía mal eso de cerrar el tema porque si él se acerca a saludarla, no da que no lo haga yo. Fui y le dijo que yo estaba bien, si ella estaba bien y me dijo que sí. Me dijo que no quería saber nada con mi ex y yo le dije que esperaba que con Elián tampoco", recordó Wanda.

En su cuenta de Instagram, Pochi de Gossipeame, amiga de la mediática, sumó más datos de la noche en Gardiner. "La imagen de la China Suárez en el baño de Gardiner mirando el celu, riéndose y chusmeando bajito con dos amigas. Estaba también Mauro Icardi con una sola mujer y un grupo de amigos en otra mesa. Me contaron que Mauro habló todo el tiempo de su abogada y la estrategia en contra de Wanda", advirtió.

La panelista mencionó que entre los famosos que se encontraban en el lugar también estaba Darío Barassi. El compañero de Wanda Nara en Love is blind quiso ser imparcial y se acercó a saludar a Mauro Icardi.