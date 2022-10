Mauro Icardi lanzó una frase lapidaria sobre L-Gante

mauro-icardi.jpg

Icardi también reveló que tuvo una charla con Tamara Báez, en la cual le dejó en claro que la botinera no está con el cantante. "Ella me mandó un mensaje preguntándome por algo, le dije que no era verdad y nada más. Le dije que yo conocía a la mujer con la que me casé, que no era verdad lo que me estaba diciendo, y quedó ahí", precisó.

El jugador aclaró que nunca intentó conquistar a la ex de L-Gante, como trascendió en algunos medios. "No le tiré onda como salieron a decir, no hablé nada raro, nada de otro mundo", añadió.

Embed

Por último, Icardi indicó que espera poder reencontrarse con Wanda para intentar encaminar todo. "La semana que viene vendrá e intentaremos solucionar todo para bien o para mal. No estamos divorciados. Si hay que hablar, se habla en persona, no poniendo un mensajito en las redes", concluyó.

El mensaje fulminante de uno de los hijos de Wanda Nara contra L-Gante

Desde hace unos días, Wanda Nara es protagonista de fuertes rumores de romance con L-Gante, con quien realizó una producción de fotos para su marca de indumentaria.

Sin embargo, en las últimas horas, la botinera dejó en claro que está soltera y el vínculo con el referente de la cumbia 420 es solo una buena amistad, que nació por motivos profesionales.

wanda nara y l-gante 2.jpg

En medio de este culebrón se sumó Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, que subió una historia a su cuenta de Instagram y fue categórico al referirse a L-Gante.

El joven arrobó la cuenta del cantante de cumbia y puso muchos emojis con la cara de un payaso. Rápidamente, la imagen que colgó en dicha red social no tardó en viralizarse. Parece que está muy claro lo que piensa del artista.