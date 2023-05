"Estás separado ??? Qué pasa con tu mujer??", le consultaron y él lo compartió en sus Instagram Stories.

"La única verdad es que me pidió que le pague los pasajes y le dije que NO! De ahí viene el "estoy separada" y todo el circo. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí. No se coman el verso ni los inventos de las infidelidades", dijo, poniendo un poco de paños fríos a toda la situación aunque lo cierto es que Wanda dice otra cosa. ¿Quién miente?

Mauro Icardi reveló el verdadero motivo por el cual se enojó por Wanda Nara 2.jfif

Aseguran que la China Suárez retomó su relación con Mauro Icardi: los detalles

Este miércoles, la China Suárez dio una entrevista exclusiva con Intrusos (América TV), y tras la entrevista que le hizo Guido Záffora, una bomba explotó en el piso: según contó Karina Iavícoli, la actriz se volvió a mensajear con Mauro Icardi, y el affaire de hace algunos años, habría vuelto a renacer.

"A mi alguien ya me contó que la China ya habría tenido un intercambio de mensajes con Mauro Icardi", disparó para sorpresa de todos los presentes.

"El que me contó me pide que no lo diga, lo siento, es alguien muy conocido que me confirma que ya habrían estado mensajeándose pero no me especifica quién le habría escrito a quien, pero ya estarían nuevamente en contacto", aseguró la periodista.

Este nuevo capítulo que se suma al Wandagate se da luego de que Wanda Nara haya confirmado su separación de Icardi y el futbolista se vea envuelto en rumores de infidelidad.

Además, cabe destacar que hace apenas 24 horas, la conductora de MasterChef asistió como pareja de L-Gante a la ceremonia de los Premios Gardel.