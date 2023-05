Aseguran que la China Suárez retomó su relación con Mauro Icardi: los detalles

Embed

"El que me contó me pide que no lo diga, lo siento, es alguien muy conocido que me confirma que ya habrían estado mensajeándose pero no me especifica quién le habría escrito a quien, pero ya estarían nuevamente en contacto", aseguró la periodista.

Este nuevo capítulo que se suma al Wandagate se da luego de que Wanda Nara haya confirmado su separación de Icardi yel futbolista se vea envuelto en rumores de infidelidad.

Además, cabe destacar que hace apenas 24 horas, la conductora de MasterChef asistió como pareja de L-Gante a la ceremonia de los Premios Gardel.

Mauro Icardi le envió una indirecta a la China Suárez tras separarse de Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan una nueva separación, aunque él ruega otra oportunidad. Pero en las últimas horas, el futbolista publicó una foto sensual con torso descubierto que incluyó una indirecta para la China Suárez, con quien tuvo un affaire en septiembre de 2021.

Icardi dejó expuestos sus impactantes tatuajes y abdominales con una canción de La Joaqui. Se trata de “Cachorro”, el último hit de la referente del RKT, que en un fragmento dice una frase muy especial: “Tus ojitos chinos me van a matar”.

Sus seguidores no tardaron en interpretar que era un mensaje encubierto para la China, quien hace un mes volvió a la soltería tras ponerle punto final a su romance con Rusherking.

Recordemos que el escándalo con Suárez salió a la luz en octubre de 2021, luego de que Wanda arrojara un duro comentario en las redes. “Otra familia que te cargaste por zorra”, señaló, y horas después se supo que había encontrado mensajes polémicos entre su esposo y María Eugenia, que venía de terminar su relación con Benjamín Vicuña.