Mauro Icardi se enojó y salió al cruce de Pampito: qué le escribió por privado

‘Hola, dejá de inventar tantas pavadas y chismes en mi nombre, porque no tenes ni idea. Si te pasan data te la pasan mal’ Acá el se dá cuenta que alguien me habla”, arrancó el mensaje que le escribió Mauro a Pampito y que el panelista mostró al aire en Momento D, El Trece.

“Si te pasan data te la pasan mal, sino te sumás al circo de los pseudoperiodistas que inventan para tener un poquito de cámara. ‘El motivo del no viaje de Wanda es otro, tampoco lo tengo que hacer público’", siguió Icardi.

"Si vas a hablar de mí, informate mejor, o ahorrate los chismes en mi contra. Te mando un abrazo", cerró un primer mensaje el futbolista.

Y luego agregó: "Te contesto, ya que sos el que pone la cara adelante de una cámara para inventar chismes y acusaciones gravísimas en mi contra que quedan expuestas en Internet, de los cuales no tenés ni idea".

“Lo que pasa es que lo que me informan es que el pasaporte no lo perdió Wanda, sino que se lo habría escondido Mauro para que ella no viaje. Lo cierto es que Wanda antes de ayer a la noche llegó a Argentina, pudo venir finalmente, tres días después pudo viajar”, contó Pampito sobre el tema antes de leer el mensaje al aire.

"Es grave, pero no lo inventé, es lo que dice Wanda”, cerró el panelista.

Los rumores de reconciliación de Wanda Nara y L-Gante

Fue Yanina Latorre en LAM, América Tv, quien aseguró que si bien desde "el entorno de ellos (Wanda y Mauro) dicen que están reconciliados, a ella le da vergüenza amigarse con él después de todo lo que pasó y de las cosas que dijo".

Si bien Wanda y Mauro intentaron darse otra oportunidad con el viaje a las Islas Maldivas, las cosas no estarían tan bien como parece, y su visita a nuestro país sería decisiva, reveló el panel del ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Yo creo que está enamorada de L-Gante", aseguró Yanina. Y agregó que Wanda vivió con el cantante momentos íntimos que nunca antes experimentó.

"Sigue la separación, hicieron una Luna de miel, pero no hay marcha atrás", dijo Pía Shaw haciendo referencia a lo que le dijo la abogada de la botinera, Ana Rosenfeld.