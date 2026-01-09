Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon y cómo atraviesa el fuerte tratamiento

Horas después, compartió otro posteo con una sentida reflexión. “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta”, escribió.

Por último, comentó: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.

Teto Medina

Cómo es el presente judicial de Teto Medina

Fue en el 2023 que Teto Medina fue procesado por abuso sexual con acceso carnal y en ese momento le impusieron un embargo millonario.

Antes, el conductor y humorista se vio involucrado en un caso de explotación laboral y reducción a la servidumbre en el 2022. El presentador pasó una semana preso.

Y tras las declaraciones de Mónica Fernández por abuso y amenazas con arma de fuego en el 1029, Medina, de 63 años, se enfrenta a un juicio oral todavía sin fecha -pero que se concretaría en el trascurso del 2026-, que podría llevarlo 20 años a la cárcel.