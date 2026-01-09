Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon y cómo atraviesa el fuerte tratamiento
Marcelo “Teto” Medina contó en sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de colon y compartió una reflexión con sus seguidores.
Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon y cómo atraviesa el fuerte tratamiento
Este jueves 8 de enero, Marcelo “Teto” Medina reveló en sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de colon y que está haciendo sesiones de quimioterapia. Si bien tuvo una operación exitosa, podría ser sometido a una nueva intervención.
“¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, comenzó diciendo el conductor en su cuenta de Facebook.
Lurgo detalló qué le dijeron los médicos. “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, detalló.
“Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero”, indicó.
Horas después, compartió otro posteo con una sentida reflexión. “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta”, escribió.
Por último, comentó: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.
Cómo es el presente judicial de Teto Medina
Fue en el 2023 que Teto Medina fue procesado por abuso sexual con acceso carnal y en ese momento le impusieron un embargo millonario.
Antes, el conductor y humorista se vio involucrado en un caso de explotación laboral y reducción a la servidumbre en el 2022. El presentador pasó una semana preso.
Y tras las declaraciones de Mónica Fernández por abuso y amenazas con arma de fuego en el 1029, Medina, de 63 años, se enfrenta a un juicio oral todavía sin fecha -pero que se concretaría en el trascurso del 2026-, que podría llevarlo 20 años a la cárcel.