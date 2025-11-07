Zaira Nara se cansó de hablar de su hermana Wanda y se plantó: "¡Me tienen harta!"

Eso dio pie a una de las preguntas de los periodistas, quien comentó: "Wanda todo lo contrario podemos decir". Y la modelo marcó sus diferencias: "Pero yo no me rijo por las normas que suceden en la familia, yo tengo mis propias normas y la verdad que para mí siempre la prioridad son los chicos y por suerte para el papá también porque a veces se quiere una cosa y del otro lado se hace imposible".

"Pero en este caso siempre los dos tuvimos los mismos ideales que la prioridad sean los nenes cuando no estuvimos juntos o alguno tenga pareja", continuó sobre su cordial vínculo con el padre de sus hijos.

Sobre el final, otra de las consultas fue sobre su hermana Wanda Nara y ahí Zaira se mostró cansada de responder sobre su vida: "Hablando de tu hermana, ¿cómo la ves en el noviazgo tan reciente? ¿La ves bien?", le preguntaron.

Y Zaira Nara respondió tajante: "Dejen de preguntarme de mi hermana. No hablo ni de lo bueno, ni de lo malo, nada. ¡Me tienen harta preguntándome por mi hermana! Qué querés que te diga...".

Zaira Nara recordó cuando Wanda intentó "engancharla" insistentemente con Mauro Icardi

Durante su paso por el ciclo de streaming Sería Increíble en OLGA, Zaira Nara reveló cuando su hermana Wanda quiso que tuviera una relación con Mauro Icardi en el momento en que la conductora aún estaba casada con Maxi López.

Por ese entonces, Maxi y Mauro eran compañeros de equipo y grandes amigos e intentaron hacerle gancho a Zaira con el joven futbolista, quien luego terminó siendo esposo de Wanda.

“Wanda me presentó a Mauro, ella estaba casada con Maxi López y yo estaba soltera. Juntos me quisieron presentar a alguien, ese alguien era Mauro Icardi, compañero de Maxi en el club en el que jugaban”, contó Zaira sobre aquella historia cuando se encontraba soltera.

Y agregó entre risas: “Yo no quería, y organizaban planes. Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, estaba él. Gracias a Dios nunca le di bola, porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas”.

“Wanda es tan pesada e insistente que me lo llevó de sorpresa, cuando yo le venía diciendo que no, a un viaje. Ahí me enojé con ella”, recordó sobre la insistente acción de su hermana para que tenga algo con Icardi que la enojó.

Y cerró expresando su total sorpresa cuando Wanda le contó tiempo después que estaba saliendo con Icardi: “Después yo me puse de novia, me separé y me fui a Italia para desahogarme con mi hermana. Apenas llegué, me dijo: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Yo quería hablarle de mis problemas, me había pagado el pasaje y todo para charlar, y cuando llegué me contó todo eso. Lo mío quedó como una anécdota”, concluyó.