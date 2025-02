Maxi López se mostró con su esposa Daniela Christiansson tras los rumores de separación: las fotos

"Estoy un poco cansada de las mentiras y de toda esta imaginación que hay por ahí. Estamos muy bien y somos una familia feliz que se apoya mutuamente. No hay ninguna crisis”, indicó Daniela Christiansson.

Lo cierto es que el fin de semana, Maxi y Daniela compartieron varias fotos de un momento familiar con su pequeña hija Elle y así desmintieron cualquier tipo de crisis de pareja y ya llevan 11 años juntos.

La familia se mostró unida y muy feliz disfrutando de un día invernal a puro sol. "Balloons, snow and sun #perfectfunday (Globos, nieve y sol #domingoperfecto)", indicó la rubia desde su cuenta en Instagram junto a una serie de fotos los tres juntos.

Además, Maxi López compartió una imagen desde su cuenta junto a su esposa y su hija a pura sonrisa en medio de un día en familia en la nieve con anteojos de sol y bien abrigados.

Maxi López se refirió a los rumores de separación con Daniela Christiansson: su firme respuesta

Maxi López continúa en Argentina en medio del fuerte escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Si bien el exfutbolista disfruta sus días acompañado por sus tres hijos varones, en las últimas horas llamó la atención que su pareja, Daniela Christiansson, no haya viajado con él.

Por esa razón, en medio del viaje de Maxi, trascendió que él y la modelo sueca estarían separados. Incluso, trascendió el supuesto motivo por el que ella decidió quedarse en Suiza con su hija.

“Ella no viene a la Argentina porque no se banca el mundo Wanda”, dijo Juan Etchegoyen en Desayuno americano, América Tv. En sus palabras, el periodista manifestó que Daniela no estaría para nada de acuerdo con las polémicas que protagoniza la mediática con Icardi.

Además de este dato, se refirió a la supuesta ruptura. “La información que estamos manejando es que Maxi López se separó de Christiansson, su pareja de los últimos 11 años”, arrojó.

“Las cosas están mal, por eso él se queda un mes en la Argentina”, informó el periodista sobre el supuesto motivo por el que López continúa instalado en Buenos Aires.

Lo cierto es que PrimiciasYa habló en exclusivo con Maxi López y desmintió estar separado de Daniela Christiansson."¡Mirá vos! No sabía nada. No es así, todas giladas",aseguró. Cabe recordar que el ex futbolista y Daniela son papás de Elle, la nena que nació en marzo del 2023.