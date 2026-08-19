Tremendo escándalo con Maxi López: salió a la luz un supuesto chat con una nueva amante

“Hay chats verdaderamente subidos de tono. Yo los vi, les puedo garantizar, yo los vi con video, los chats están”, afirmó Juan Etchegoyen al referirse al material que habría observado.

Pero además, el periodista indicó que en las conversaciones Maxi López habría hablado sobre cuestiones personales vinculadas tanto con su presente como con situaciones de su pasado. “Maxi López ha contado cosas muy fuertes, sobre su actualidad y también sobre su pasado, no fue una charla esporádica. Fueron charlas de mucho tiempo, de varios días y de varias semanas”, sostuvo.

Por ahora, la realidad es que Luah Martínez no es una figura conocida públicamente en Argentina, aunque su nombre comenzó a tomar relevancia luego de que se conocieran detalles de los supuestos chats con Maxi López.

Qué dijo Maxi López tras el escándalo con la modelo uruguaya y cuál fue su contundente respuesta

Luego de quedar en el centro de una inesperada versión que lo relacionó con la modelo uruguaya Anto Lima, Maxi López decidió hablar públicamente y respondió a las acusaciones en diálogo con Infama, el ciclo de América TV que conduce Marcela Tauro.

Durante la entrevista, el exfutbolista fue consultado acerca de las supuestas conversaciones que habría mantenido con la modelo y negó conocerla. "No sé ni quién es. Me enteré anoche. No sé qué objetivo o qué es lo que está buscando. Pero la verdad, no puedo hablar de una persona que no conozco, así que me mantengo al margen", expresó.

La cronista del programa insistió sobre el tema y le mencionó las capturas que Lima habría difundido, en las que supuestamente se podía observar un intercambio entre ambos. "¿Ni siquiera por redes sociales has tenido un contacto con ella? Porque ella mostró capturas en donde se ve una conversación entre ustedes", le planteó.

Lejos de profundizar en la polémica, Maxi López mantuvo su postura y aseguró que no quiere involucrarse. "Pueden mostrar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Así que me mantengo al margen porque no pierdo la energía en polémicas en las que no estoy y no quiero estar", sostuvo.

Además, remarcó cuáles son sus prioridades: "Estoy enfocado en mi carrera y en mi familia. La gente que sale a hablar y no conozco no se lleva mi energía".

Finalmente, habló de Daniela Christiansson, su pareja desde hace 12 años, y confirmó que conversaron sobre lo ocurrido. "Con Dani estamos hace 12 años juntos y todas estas cosas, viste, que a veces salen... no perdemos el tiempo. Estamos metidos en lo nuestro, en la crianza de los chicos", concluyó.