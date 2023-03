Maypi Delgado se mostró con su ex embarazada y explicó por qué no vuelven como pareja: "Todavía..."

"Evolucionar, crecer, aceptar, hoy somos un equipo, nos queremos así como estamos, como somos y como vamos a ser… tuvimos la capacidad de reconocer errores y perdonar, gracias @matiasricciardelli por hoy poder estar con nosotras por hacerlo desde un lado de amor y comprensión, gracias por venir y disfrutar de momentos de este último tiempo q no nos vamos a olvidar… La próxima ya será en los últimos minutos antes de que llegue India, capaz ya somos 3 va 5 con nuestras hijas perrunas", indicó Maypi Delgado.

maypi delgado 2.jpg

Y dejó en claro sobre por qué no siguen juntos como pareja: "Sé que tengo miles de mensajes por día preguntándome por qué no volvemos? Por que sólo somos amigos y papas de India, hoy no tengo respuesta a eso… Todavía falta mucho por sanar al menos de mi parte y hoy prefiero que todo sea así, no sé mañana, no todo es tan simple como en los cuentos", se sinceró.

"Esto es lo que podemos hoy y tenemos un largo camino por delante… Solo Dios, el universo o como le digan, van a acomodar las cosas como tengan que ser. Gracias igual por estar siempre atentas a esta hermosa familia que estamos formando, una familia distinta a la tradicional… Pero familia en fin", remarcó.

"Gracias Maty te quierooooooooooooooooooo, India no nace sabiendo que es lo perfecto para el resto, India nace con esto, con lo que tenemos y con todo el amor que le vamos a dar y así nos va a aceptar", explicó la ex GH.

Y cerró: "Nunca hagan algo para el qué dirán o para los demás, siempre sean reales y escuchen a ese angelito interno que te va diciendo lo que realmente es para nosotros, solo tenemos que aprender a escuchar".

maypi delgado 1.jpg

Maypi Delgado no aguantó más y ¡Reveló el sexo y el nombre del bebé que espera!

Hace apenas unos días Maypi Delgado le confirmó su embarazo a PrimiciasYa junto a la primera imagen de su pancita. La ex Gran Hermano será mamá por primera vez a sus 37 años, lo que la tiene más que feliz junto a su novio, quien se enteró de la noticia vía chat.

Hoy, con casi 12 semanas de gestación y tras obtener los resultados del estudio genético que se hizo para saber si todos los cromosomas del bebé en camino están bien, la morocha reveló exultante desde sus redes sociales que espera una nena.

Con una hermosa postal donde se la ve con una remerita pupera y un hipopótamo rosa en mano, Maypi Delgado anunció contó el sexo de la criatura que lleva en su vientre asegurando que le explota el corazón de felicidad.

Pero eso no fue todo, porque si bien había prometido revelar el sexo y el nombre del bebé a través de un vivo de Instagram en la segunda mitad de octubre, lo cierto es que no se aguantó y desde una historia virtual anunció que su hija que nacerá en 2023 se llamará India.