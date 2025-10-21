Melody Luz volvió a su primer amor: el castaño oscuro, de la mano de Issue

Después de 40 años de historia, y liderando el mercado, Issue se transforma para responder a lo que las consumidoras de hoy buscan: colores vibrantes y duraderos, cobertura total de canas, sin resignar el cuidado del cabello.

Una nueva tecnología de coloración, testada y validada

El nuevo Issue Protección Keratina fue desarrollado tras un profundo trabajo de testeo y reformulación, logrando una tecnología de coloración innovadora que protege y conserva los enlaces de la fibra capilar, disminuyendo el daño a nivel molecular.

Gracias a una fórmula enriquecida con keratina vegetal y 8 aminoácidos esenciales, Issue logra un resultado sorprendente:

· Cabello 35% más fuerte

· Más brillo, suavidad y nutrición

· Menos frizz y menos quiebre

El resultado es un pelo visiblemente más sano, fuerte y cosmético, que conserva su movimiento y textura natural incluso después de la coloración.

Además de la nueva fórmula, el renovado Kit Issue Protección Keratina incorpora un shampoo y una máscara post color con pH balanceado, especialmente diseñados para proteger la fibra capilar y mantener la intensidad del color por hasta 20 lavados. Una solución integral que extiende los beneficios del color y mejora la experiencia de uso desde el primer lavado.

Teñirse no es solo una respuesta a las canas: es una forma de expresión personal, de renovar o sostener una identidad, de conectar con cómo queremos vernos y sentirnos. Por eso, Issue ofrece hasta 42 tonos en su icónico formato sachet. La amplia gama, sumada a una fórmula ahora mucho más cosmética, garantiza una experiencia de color que se adapta a todas las mujeres… y a todos sus momentos.

“Teñirse ya no tiene que ser una elección entre verse bien o cuidar el pelo. Con esta nueva fórmula, Issue ofrece por primera vez una coloración que protege la fibra capilar mientras da color y cubre las canas.

Esta innovación es un hito para nosotros, no solo por lo que representa para la marca después de 40 años, sino por lo que representa para quienes nos eligen todos los días.

Nuestro rol como líderes es escuchar, mejorar y proponer soluciones reales. En esa línea lanzamos Issue Express el año pasado, brindando una coloración permanente en tan solo 5 minutos, y ahora lo reforzamos lanzando Protección Keratina”, nos comparte Natalia Castañón, Category Marketing Manager en Godrej.

Con esta renovación, Issue redefine la categoría de coloración en casa. Ahora podés jugar con el color, mantener tu look o cubrir tus canas, mientras cuidás tu pelo como se merece.