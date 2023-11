Melody Luz reveló la charla privada que tuvo con Charlotte Caniggia tras el escándalo con Zaira Nara

Además de dar de su punto de vista acerca de lo sucedido, la novia de Alex Caniggia reveló una conversación que mantuvo con Charlotte sobre el escandaloso episodio con la modelo. "Yo le dije que tiene que tener más cuidado a quién le dice las cosas que le dice, porque nosotras hablamos en confianza y a mí me puede decir cualquier cosa que muere ahí", comentó.

Y opinó: "Si Zaira estuviese tan segura, que no es así, yo creo que se lo podría tomar de otra manera. Cada uno se lo toma de la manera que fuese. Siento que fue una situación que Coti no estuvo acertada en hacer público, algo que era privado".

Charlotte Caniggia armó la lista negra del Bailando 2023 y apuntó contra sus compañeros

Este miércoles Charlotte Caniggia se presentó en la pista del Bailando 2023 (América) y sorprendió a todos cuando, sin filtro, armó una lista con los participantes que no le caen bien dentro del certamen.

"Hay algunos que no me los fumo", deslizó. Acto seguido, Marcelo comenzó a hacer un recuento con los nombres de participantes y así ella fue armando su lista negra de la competencia.

De esta manera, entre los nombres quedaron: Coti Romero, Martín Salwe, Coki Ramírez, Lourdes Sánchez, Mónica Farro, Yeyo de Gregorio y Lola Latorre.

Como si eso fuera poco, fiel a su estilo, Charlotte dio sus argumentos y fulminó a más de uno. "Antes me caía muy mal. Mi hermano no se lo banca mucho”, aseguró en referencia a Salwe. “Estuvo en el hotel de los famosos con él…”, recordó Marcelo. “Si pero no lo querían mucho ahí, no te cases con él Nenu, es muy linda ella, está para algo mejor y no les creo nada a los dos”, lanzó.

Para cerrar, confesó que Coki le parecía rara, Yeyo un poco agrandado y en el caso de Lola, que todo se debía a que su familia no tenia buena relación con Yanina. “Marce, me cae mal casi todo el mundo y me cae bien muy poquita gente”, se justificó.