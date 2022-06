Emily Lucius rompió el silencio en Intrusos tras su polémico paso por El hotel de los famosos

emily lucius captura Intrusos.jpg Emily Lucius habló con Intrusos de su relación con Locho Loccisano en El hotel de los famosos, y negó haberle hecho bullying.

"Lo que más bronca me da, de verdad, es estar triste por un juego. Yo fui consciente que desde que entré hasta que salí eso era parte de un juego. Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada, y si hay algo que jamás haría sería hacerle mal a otra persona, porque no me lo permito" se la escuchó asegurar la influencer, entre enojada y angustiada.

Además, agregó: "Se me está matando por algo que no está ni en un tape. No sé de qué se aferró el hater tanto para hablar de esto. En su momento, en la cara le pedí disculpas a Locho si yo lo había ofendido por algo. Luego del ataque de pánico, también me acerqué... un montón de cosas que no salieron".

Emily Lucius, otra que le echó la culpa a la edición de El hotel de los famosos

Claro que en el mensaje que Emily Lucius le envió a la periodista de Intrusos, a modo de descargo o defensa si se quiere en vista de que pasan los días y las aguas lejos de aquietarse siguen tan o más agitadas que cuando estaba dentro de El hotel de los famosos, deslizó también -aunque no directamente- la existencia de alguna extraña maniobra por parte de la edición del programa para dejarla mal parada.

"Vos ves todo lo que dijeron en la 'H' mía del lunes, ahí te das cuenta que no fui una mala convivencia para ellos y que no fui una mala compañera. Entonces digo, lo que se vio... no sé ¿Qué se vio?", disparó con la voz entrecortada.

emily lucius captura Intrusos 2.jpg Delicadamente, Emily Lucius dejó entrever que fue la edición de El hotel de los famosos (El Trece) la que la dejó mal parada frene a la audiencia.

Por último, la influencer admitió que no fue nada feliz esta primera experiencia frente a las cámaras de televisión. "Es la primera vez que yo estoy en tele y entré con unas ganas increíbles de pasarla bárbaro. Después dije: no... cada episodio que pasaba era 'hay por favor, qué van a pasar ahora, qué van a editar ahora... qué voy a ver ahora... no sé ni si lo quiero ver'", concluyó.