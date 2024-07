Mica Viciconte destrozó a Nicole Neumann tras el acuerdo de paz con Fabián Cubero: qué dijo

“Como dice la canción: ‘tarda en llegar, pero al final hay recompensa’, así que estamos contentos. La idea es que nadie puede hablar ni divulgar y vengo manteniéndome en esa misma línea”, comenzó la madre de Luca.

Sobre los aspectos económicos que enfrentaron a Cubero con Nicole, Mica Viciconte observó: “Cuando uno tiene hijos, y lo hablo como si fuese un ejemplo para mí, uno se tiene que hacer cargo de la familia y los hijos que trae al mundo. Era básicamente eso, nosotros estamos súper contentos".

"Yo creo que la vida te viene a enseñar un montón de cosas y en estos siete años que estoy con Fabi, creo que aprendí un montón de cosas que yo como madre el día de mañana no quisiera hacerlas, no me gustaría. No las haría por no lastimar a mi hijo y porque yo no soy así en realidad", se plantó la marplatense.

Y cerró picante diferenciándose del accionar que tomó Nicole Neumann: "Tengo una familia que me enseñó otros valores y otros códigos. Siempre lo digo, mis viejos se separaron y nosotros vamos a Mar del Plata y nos juntamos todos a comer, la pareja de mi mamá y mi papá. Ese es el ejemplo que yo tengo en mi casa, después bueno, cada uno hace lo que quiere”.

mica viciconte.jpg

La tremenda indirecta de Nicole Neumann a Mica Viciconte luego de sus dichos sobre la maternidad

Nicole Neumann está disfrutando de sus primeros días junto a su hijo recién nacido, Cruz, pero la nada la hizo perder el foco de su enfrentamiento con Mica Viciconte, quien tuvo polémicas declaraciones sobre su maternidad.

Sucede que la actual pareja de Fabián Cubero se sumó a las críticas contra la modelo por haber compartido un video maquillándose antes de abandonar la clínica en donde dio a luz a su bebé.

"En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa, no estoy pensando en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento fue mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho", declaró Mica en Socios del Espectáculo, El Trece.

Como era de esperarse, sus palabras llegaron rápidamente a oídos de Nicole, quien en las últimas publicó una contundente indirecta en sus redes sociales y que todos asociaron a Mica Viciconte.

Deseando un feliz domingo para sus seguidores, la modelo compartió una frase que encontró oportuna para el momento y replicó: "El que tiene éxito jamás enfoca su tiempo en criticar, porque sabe que su energía es la manifestación de lo que ocurre en su vida".