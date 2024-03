Mica Viciconte mostró las impactantes marcas que un tratamiento dejó en su cuerpo

“Hoy mi cuerpo pedía descanso y buenos masajes”, escribió la influencer en una historia. Junto al texto, adjuntó una selfie en el espejo donde se podía ver su espalda llena de hematomas de un color bordo intenso.

Si bien algunos seguidores se alarmaron al foto por primera vez, lo cierto es que ese es el resultado de una tratamiento llamado “ventosaterapia”. En él, se aplican ventosas sobre la piel con el objetivo de reducir las molestias provocadas por contracturas.

Mica Viciconte ventosa terapia

La contundente reacción de Mica Viciconte cuando le preguntaron si cree que Manu Urcera maltrató a Indiana Cubero

Este miércoles, en una nota con Intrusos (América TV), Mica Viciconte apuntó a Manu Urcera. La panelista de Ariel en su salsa opinó sobre la versión que indicaría que el piloto de TC y novio de Nicole Neumann habría maltratado a Indiana.

Según esa versión, el corredor habría pronunciado de forma violenta al referirse a la joven, en medio del revuelo por su decisión de irse a vivir con su padre.

"¿Fabián está tranquilo con la otra parte, con Manu Urcera?", le preguntó el cronista del programa de Flor de la V. "No tengo idea, pero acá los únicos responsables son el padre y la madre", contestó la ex Combate.

"¿Acá hubo un caso de maltrato contra Indiana?", puntualizó el notero. "No tengo idea, no me voy a meter en eso", advirtió, aunque luego le tiró la pelota a Manu Urcera.

La panelista de Telefe dijo que el corredor tiene que defenderse si lo que están diciendo que dijo nunca ocurrió. "Es algo que tiene que decir él, él tiene salir a aclarar la situación. Es muy simple. 'No, no dije nada' o 'sí, yo dije'", cerró.