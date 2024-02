Indiana Cubero reveló cómo hace para colaborar económicamente con Fabián y Mica Viciconte

Ante la incertidumbre, y para no verse ajustado con el pago de la escuela y los gastos de salud de sus hijos, Fabián Cubero tuvo la idea de abrir una escuela de fútbol para chicos en Pilar.

Indiana Cubero, que hace un año decidió vivir con su papá, ayuda en la economía familiar. La joven compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde se la ve ocupándose del cuidado de su hermano, Luca Cubero, mientras el ex Vélez se dedica a dar clases.

"Acompañando", escribió la hija del ex jugador en la publicación, donde está con su hermanito. De esa manera, ella colabora para que Fabián y Mica Viciconte no tengan que incurrir en el pago de una niñera.

image.png

La fuerte posición de Mica Viciconte sobre la versión de que Manu Urcera habría tratado mal a Indiana Cubero

Ha pasado un año desde que Indiana Cubero decidió mudarse con su papá, Fabian Cubero. Pese al paso del tiempo, as cosas no mejoran y la interna familiar está cada vez más fuerte.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Mica Viciconte se refirió a los conflictos que siguen latentes y al polémico audio de Manu Urcera, en el cual se habría dirigido de forma improcedente con la hija de Nicole Neumann y el ex jugador.

“Otra vez estos quilombos, con esta pendeja de mierda”, habrían sido las palabras del piloto de TC sobre Indiana en un mensaje de voz.

Embed

En diálogo con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Mica fue contundente al referirse al enfrentamiento legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann.

“No puedo hablar de la causa. La Justicia es lenta... Cuando vos no tenés relación con un amigo o con un conocido, no vas a pretender mucho. Hay que esperar”, sostuvo.

Por otro lado, la panelista de Ariel en su salsa evitó opinar sobre el audio de Manu Urcera, pero remarcó que ella no permitiría que alguien trate mal a su hijo, Luca Cubero.

“No permito que le hablen mal a mi hijo. No, no lo permito”, enfatizó la ex Combate, dejando en claro su postura sobre el contenido de dicha grabación.

Al finalizar, Mica puso un ejemplo esclarecedor de su posición. “Es como que yo les hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, como yo tengo que aceptar. Hay cosas que son súper claras”, sentenció.