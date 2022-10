El video del tremendo susto al aire que sufrió Mica Viciconte: "¡Voy a llorar!"

Embed

“¡Voy a llorar! Entré en pánico, estoy a un paso de irme a la mier..”, indicó la panelista. “¿Qué pasó, me perdí?”, preguntó el conductor Ariel Rodríguez Palacios.

“Yo te explico, Ari. Hay un animalito volando y ella le tiene fobia”, le explicó el periodista Nicolás Peralta. Y luego Mica amplió sobre este tema, que la aterra desde pequeña: “Nunca me picó una abeja, pero le tengo fobia desde chica".

"A Fabián le picó una abeja pero yo no me puedo ni acercar. No sé si le tengo alergia pero me dan pánico. Si ven que me voy, solo sepan que fue por ese motivo. Si se acerca, me voy y no acepto jodas con eso”, añadió la madre de Luca.

mica viciconte 1.jpg

Mica Viciconte reveló quiénes serán los padrinos de su hijo con Fabián Cubero

Faltan algunos meses, pero todo marcha sobre ruedas para que el festejo del bautismo de su hijo sea único, incluso Mica Viciconte ya eligió a quiénes serán los padrinos de Luca, el bebé que tiene junto a Fabián Cubero.

"Los padrinos todavía no saben quiénes son y ni se lo imaginan, pero nosotros ya los tenemos elegidos con Fabi. Te puedo decir que ninguno de los dos son famosos, son amigos nuestros de siempre y todavía no encontramos el momento para decírselo", reveló Mica.

"Definimos hacer todo junto cuando cumpla su primer año, o sea el próximo 6 de mayo. Ahí le haremos el Bautismo y el cumple. No voy a hacer 200 fiestas; prefiero una listo. Incluso no hice ni baby shower, antes del embarazo. Un desastre, no hice nada", reveló en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi, Nico Peralta y Romina Carballo, en el ciclo Detrás de escena, AM 540.

"No hice el baby shower porque no quería poner en compromiso a todos de tener que venir con un regalo y el bebé no lo necesita. No me gusta. Soy muy relajada con todo eso", dijo, y reveló por qué decidió hacerlo en esa fecha tan particular.

"Yo cumplo el 3 de mayo y Luca el 6, o sea que ya mi cumpleaños caducó. El protagonismo lo va a tener Luca y yo pasaré a un segundo plano. Me encanta que así sea, él es lo más importante que tengo", cerró la ex Combate.