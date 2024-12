Migue Granados dio su firme opinión sobre las críticas a Toto Kirzner por el pesebre viviente

Y sostuvo que no se imaginaron nunca las críticas que iba a despertar el sketch: "Nadie lo pensó (en producción) por eso hay que pedir perdón. Para mí está perfecto que pidan perdón".

"Esto es una cuestión humana, los valores son los valores, te mandas una caga.. y pedís perdón, lo haga yo o quien sea", remarcó Migue Granados.

"Las reglas de Youtube son otras pero eso no tiene que ver con faltar el respeto y si ofendes pedir perdón", repitió.

Y admitió que habló con Toto Kirzner tras el escándalo: "Es el más conocido de ese programa por ser el hijo de Araceli y Suar, por todo lo que lo mataron. Le digo: vos fuiste el protagonista de la parruchada esa".

"Tiene que pedir perdón como grupo, como programa y así va a ser", concluyó Migue Granados.

PECEBRE OLGA

El duro descargo de Araceli González tras las críticas a Toto Kirzner por un polémico sketch

En los últimos días Toto Kirzner fue duramente criticado por realizar en su programa de streaming un polémico sketch parodiando el pesebre navideño.

Tras la ola de criticas, su madre, Araceli González, alzó su voz en las redes sociales y compartió un duro descargo para quienes criticaron a su hijo de forma despiadada.

"No hay que pedir disculpas cuando no cometemos delitos, mentiras o injusticias. No hay que pedir disculpas cuando pertenecemos a una manada que debe también responder. Ser hijo de! Es una bendición porque amarlo es poco!", comenzó diciendo en un posteo.

Si bien no hizo mención puntualmente de su hijo, continuó: "Uf Dios que poca piedad a la hora de pegar! Eh leído tremendos mensajes dolorosos y poco amorosos. Tiras mierda y recibirás mierda! Eso sábelo! Si hablamos de Dios cualquier sea la religión siempre es justo!".

"Te conozco, nos conocemos y pertenecemos a un medio muy pequeño que sabemos que hizo cada uno! Defienden lo indefendible! Visibilizan lo que menos construye a la gente! Y cagan a trompadas a los jóvenes! Sr o Sra. grande que no tenés piedad! Yo te conozco! Y estamos cerca. Sábelo!", expresó.

Por otro lado, resaltó: "Los tiempos cambian, la comunicación cambia, y los derechos también! Dejemos de meternos en zonas que no son nuestras y generando odio compartido por personas que solo se dedican a eso dañar! Sres y Sras que comunican ayudemos a través de su sitio a cuidar, apagar y proteger a las personas!".

"Con el solo hecho de figurar entran en lugares que no son suyos! Ojo! La gente está rota! Y ustedes cooperan al odio a diario! Ellos !UN EQUIPO! No uno solo! Gracias", finalizó indignada porque las criticas se enfocaron principalmente en su hijo a pesar de haber más personas involucradas.