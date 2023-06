Miguel Ángel Pierri explicó por qué desistió de la millonaria demanda a Antonio Gasalla

Este martes, Pierri habló con el ciclo que conduce Flor de la V y explicó las razones por las que desistió hace unos días de seguir adelante con este reclamo económico.

"A través de cartas documento como hacemos los abogados planteé cuáles eran los hechos y no hay intimación a plazo al pago, por mi amistad con Antonio. Y en esos días me enteró por la prensa que estaba internado", explicó el letrado.

"Y decidí, atento a eso y mi amistad con Antonio, no seguir adelante con el cobro. Ahora, que yo quisiera cobrar mis honorarios como profesional es lo más legítimo que hay, no le veo nada de malo", enfatizó.

Y fundamentó: "La carta de desistimiento es de los últimos días de mayo. Antonio está internado y no conocía su cuadro de salud, por el diagnóstico desistí de la carta documento y del cobro".

"El que me debe a mí es Antonio Gasalla, no me debe la familia. La familia decidió que no debo estar cerca", remarcó Pierri.

miguel angel pierri.jpg

El devastador diagnóstico que recibió la familia de Antonio Gasalla sobre su salud

Hace unas semanas, Antonio Gasalla fue trasladado al Sanatorio Otamendi luego de un pedido de su familia a la Justicia por su delicado estado de salud.

El humorista presentó problemas de memoria, que lo llevaron a ser víctima de robos en su casa. Por esa razón, sus seres queridos solicitaron una curatela para poder encargarse de sus cuidados y la administración de sus bienes.

En las últimas horas se conoció que los profesionales que lo atienden informaron a sus familiares que Gasalla padece de demencia senil progresiva. Por el momento, seguirá internado en dicho sanatorio.

Cuando reciba el alta clínica, el cómicosería trasladado a un centro especializado, donde recibirá atención las 24 horas. Aún se desconoce la fecha en la cual podría ser derivado.

Hace unos días, Gasalla había manifestado a sus amigos que quería pasar sus últimos días en su departamento, en Barrio Norte. Sin embargo, su delicado estado de salud hace que eso sea imposible. A partir de ahora requerirá de un permanente monitoreo.