Miguel Romano reveló detalles tras su reconciliación con Susana Giménez: "Me llamó para..."

Embed

No obstante, el peluquero confió que el vínculo en ningún momento que fracturó drásticamente. “Nunca tuve un problema para nada con ella. De repente pasó así: ‘Che, tomá, te pago, andá a descansar un tiempo en la quinta, porque tenés una casa muy linda, vas a descansar’. Y mi casa, perfecta, es divina, grande. Alquilé mi peluquería, que yo no estoy trabajando, y estoy acá en mi casa y la paso de lo mejor”, repasó cómo se generó la situación que desencadenó su alejamiento de la diva.

Tras ellos, los integrantes del programa de Karina Mazzocco le recordaron sus polémicas declaraciones cuando, en medio de su reemplazo, disparó sobre el look de Susana Giménez asegurando que "tenía el pelo de muñeca abandonada". Lejos de evadir el tema, Romano le restó importancia a sus palabras y aseguró que para la conductora no tuvo la menor importancia.

Según su testimonio, el llamado se dio en un tono cálido y de confianza, donde Susana no dudó en pedirle auxilio por el estado de su cabello. “Me dijo: ‘Miguel, haceme esto, esto y esto, porque no doy más con mi pelo’”, reveló. Incluso contó que la diva evaluó un cambio drástico, pero él intentó frenarla: “Me dijo que se lo iba a cortar. ‘¡No! ¡Recogete el pelo! ¡No lo cortes!’, le pedí”. Y cerró con una frase contundente sobre ella: “Es una mujer muy correcta conmigo. Con toda la gente es así Susana”.

La entrevista tuvo lugar a poco de cumplirse un año de un momento clave en la vida de Romano: su distinción como Personalidad Destacada en el Ámbito de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hecho que coincidió con la reconciliación con la diva de los teléfonos. El reconocimiento se celebró en el Salón San Martín y reunió a su hija Paola Romano, a artistas como Graciela Borges y Nacha Guevara, y a pares del ambiente como Fabio Cuggini.

Miguel Romano reveló detalles tras su reconciliación con Susana Giménez

Qué dijo Miguel Romano sobre el pelo de Susana Giménez cuando estuvieron distanciados

Allá por septiembre de 2024 cuando Susana Giménez regresó a la televisión argentina con su clásico programa dominical, Miguel Romano estaba distanciado de la conductora desde la pandemia y tras ver su look disparó con todo, al distar mucho del tratamiento que él hacía sobre la cabellera de la conductora.

"Me quitó el sueño cuando la vi. No sé quién le puso esas extensiones. Para colocar unas buenas extensiones como yo le colocaba tenés que fijarte primero qué pelo tiene. Hay que buscar la misma textura y grosor de pelo", lanzó el conocido peluquero en una entrevista con el programa Intrusos, América TV.

Embed

"A Susana cuando yo le colocaba le buscaba pelo, tiene que ser exactamente igual. No saben un cara... del pelo de Susana", sumó entonces el coiffeur. Y agregó sobre el vínculo que se había interrumpido con la animadora: "Estoy esperando que me llame, me habrán dado vacaciones. Así sale, que la vi ayer y se me caían las lágrimas".

"Siempre marqué tendencia, la cambiaría totalmente, ella es muy hermosa de cara", sacó chapa Miguel Romano. Y explicó: "Son muchos años que la conozco a Susana, tenemos algo en común. No estoy enojado, estoy dolorido, hay gente que piensa que la sigo peinando".

En esa misma entrevista, el estilista también arremetió contra el look de María Becerra, quien había sido la invitada de Susana en su living televisivo. "Llamó la atención el pelo, el reportaje fue medio cho.. A María Becerra también le daría un hachazo en la cabeza. Una actriz o cantante juega mucho con el pelo", sentenció crítico.