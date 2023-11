Cande Tinelli habló sin filtro de la relación entre Marcelo y Milett Figueroa en el Bailando 2023

"No, no está de novio", respondió muy seria Cande, quien se casará en marzo del año que viene con el músico Coti Sorokin. Enseguida, el periodista le consultó a Cande si le gusta Milett, quien acompañó a Marcelo a su cumpleaños el domingo.

"Sí, obvio, me cae re bien", afirmó. "¿Y te gustó que la invite al cumpleaños?", le preguntó Ángel. "Sí, obvio, me trajo un regalo encima. Un perfume, se portó", contó la hija de Tinelli.

Ahí, intervino el presentador y acotó: "Se lo dije a ella que la iba a invitar". "¿Le pediste permiso?", indagó el conductor de LAM. "No, no lo pedí permiso, pero le dije 'voy con Milett", dijo Marcelo.

"¿Y por qué con Milett?", quiso saber Ángel. "Porque tenía ganas de ir con Milett", dijo de manera contundente. "Bueno, no te pongas malo", lanzó el jurado.

Milett Figueroa habló por primera vez de su salida con Marcelo Tinelli al cumple de su hija Cande

Luego de que Marcelo Tinelli haya ido con Milett Figueroa a ver la obra Brujas, donde actuaba Moria Casán, ambos volvieron a repetir una salida este fin de semana pero esta vez la peruana acompañó al conductor al cumpleaños de su hija Cande.

Ahora, en el Bailando 2023 (América TV), el presentador le preguntó a la participante qué había hecho este fin de semana. "El viernes fui a El debate del Bailando y salimos super tarde, como a la 1.30, y no tuvimos tiempo para cenar y el sábado no fui a la fiesta ni nada porque me dediqué a descansar para los ensayos que vienen”, contó Milett.

Ahí, la jurado Pampita, al no tener respuesta de Milett, le preguntó a Tinelli: “¿Y a tus hijos cómo la presentaste? ¿Una amiga? ¿Una amiga con derecho?”. “Una amiga, puede ser, con derechos”, lanzó el conductor y agregó: “Cande la quiere mucho a Milett, y El Tirri también la quiere porque la conoce. A Mica le cayó muy bien. Bueno, y Fran que no la conocía, también”.

cumple de cande.jpg

Más adelante, la peruana detalló del cumpleaños: “Pasamos una noche muy linda, muy especial para Cande y estuve muy feliz de poder compartir con ella en una noche tan bonita. La verdad que si, la pasamos muy bien”.

También le preguntaron a la participante si le gustaba Marcelo, ella se sinceró y respondió: “Es un hombre muy interesante, muy atractivo”. “Si me gusta”, afirmó.