Mirtha Legrand fue a ver la comedia de Nito Artaza y Sergio Gonal en Mar del Plata y fue ovacionada: las fotos

Tras finalizar la función, Mirtha Legrand no dudó en expresar su opinión sobre la comedia. Desde su butaca, destacó que "Hermanos en llamas" es "una comedia deliciosa" y agregó que "no es una comedia intrascendente, es una gran comedia". Sus palabras de elogio no solo se dirigieron a la obra en sí, sino también a los actores, Nito Artaza, Sergio Gonal, Vanina Escudero, Julieta Zara y Florencia Marcasoli.