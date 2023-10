Mónica Farro reveló qué decía Juliana Díaz de Maxi Guidici antes de separarse

Y agregó que ella misma escuchó cómo Juliana cuestionaba a Maxi Guidici cuando aún estaban juntos: "Se hace la víctima, y eso en maquillaje nadie me lo contó, lo escuché yo hablando mal del pibe y cómo la volvía loca".

"Ese día estaba contando lo mal que la estaba pasando y yo le dije: bueno, dejá que pase, vos viví tu vida y tu mundo", contó que le dijo a ella como consejo al verla tan mal con la relación.

"El rumor del bailarín fue mucho antes de que ella lo dejara a Maxi, se viene hablando de esto hace un mes y pico", afirmó picante la vedette.

Embed

La contundente reacción de Maxi Guidici al enterarse que Juliana Díaz estaría saliendo con su bailarín

Anoche se vivió un incómodo momento en el Bailando 2023, América Tv, mientras Marcelo Tinelli revelaba los puntajes secretos de los participantes y Mónica Farro deslizó que Juliana Díaz estaría viviendo un romance con su bailarín Rodrigo Gutta, a días de haber terminado con Maximiliano Guidici quien hasta intentó quitarse la vida a raíz de la ruptura, entre otros conflictos que se le sumaron.

Lo cierto es que ni bien escuchó el picante comentario de la uruguaya, la ex GH la paró en seco. "Yo quiero saber qué pito toca Mónica hablando de mí y de supuestos rumores y especulaciones. Te crucé dos veces de ped... ¿qué hablás de mí?", lanzó ofuscada Juliana con su bailarín a su lado.

Claro que Farro no se quedó callada. "Es algo que se sabía por acá. Se decía, se comentó eso y muchas cosas más llegan a mis oídos" aseguró en un principio la rubia, para luego responderle sin filtro a Juliana: "Si me preguntan, voy a hablar... sé lo que se escucha".

Pero Juliana contraatacó furiosa: "Cosete la boca antes de hablar de mí... Ni te conozco... Vos sos muy lengua larga".

Embed

Así, tras el tenso cruce de las chicas, quien dijo lo suyo sobre la cuestión fue Maxi Guidici, quien hasta hace unos días fue el novio oficial de Juliana y hasta había comentado en la primera presentación de la santafecina en la pista los celos que le generaba Gutta. "Era Obvio!!..." se limitó a sentenciar desde Twitter en clara referencia a sus sospechas desde un principio.

Claro que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Entendiendo el breve mensaje como descargo contra su ex, Guidici recibió todo tipo de comentarios, tales como "Ignorá Maxi, seguí enfocado en lo tuyo, el tiempo todo lo cura y pone todo en su lugar", "Está soltera puede hacer lo que quieraaa", "Si no te quiere no te merece!", "Se va una, pero vienen de a 5" o"Rajá de acá tóxico manipulador! Solo buscás que Juliana sea infeliz. Ojalá que nunca te llamen de ShowMatch ni de ningún reality más".