More Rial despejó rumores y aclaró su situación sentimental

Embed

Sus seguidores le consultaron por si estaba soltera y la joven de 23 años fue contundente en su respuesta desde sus historias: "Obvio que estoy soltera, hace un tiempito ya, hace un tiempito largo", precisó.

Y en cuanto a la salud de su hijo, Francesco Benicio, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, More Rial comentó: "Fran está bien, con un poco de gastroenteritis, pero bien".

more rial 1.jpg

Tras separarse y perder un bebé, More Rial volvió con un mensaje picante

More Rial perdió un bebé en su tercer mes de embarazo en julio y pocas semanas después se separó de su novio, el Maxi.

Pero Morena demostró que es fuerte y que está de vuelta. “Hola volví”, anunció en sus redes con un look muy jugado: mini negra al cuerpo, top que deja ver su voluptuoso escote y chaqueta.

More anunció que volvió a su vida pública como actriz y cantante, además del cuidado de su hizo Francesco Benicio, que tiene junto a Facundo Ambrosioni.

“Hoy me alejo del que crea que para hablarle hay que hacer fila”, agregó More al video que publicó en sus redes, picante mensaje que no reveló a quién va dirigido.