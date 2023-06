More Rial grabó un video e hizo un contundente descargo: "Son mis últimas palabras"

"De todas las cosas que yo conté, de todo el maltrato físico y psicológico que he vivido en mi vida, por qué no se interiorizan en eso, todas las cosas que yo tuve que padecer de chica. Ahí se van a dar cuenta quién miente en el medio, cuánta verdad hay y cuánta mentira", expresó la joven.

Embed

"Estoy con un problemita personal pero no quería dejar de aclararlo porque ya me tienen un poco cansada de acusar o no acusar, así que un beso para todos y buena vida", explicó More.

Y remarcó: "Les pido que tengan un poco más de empatía y que se fijen un poquito más los mensajes que mandan. Les agradezco a la gente que me dio el apoyo que uno necesita en una situación es así, como la que yo tuve que vivir o las que yo tuve que padecer de chica, porque realmente fue un maltrato tremendo".

"Para los que me quieren, les agradezco, y a los que me odian, las mando un beso y ojalá las vida los pueda sanar a ustedes, que no saben o no tienen ni un poco de empatía con la otra persona, hacia lo que sucedió, porque yo era una niña. Así que les mando un beso y no tengo nada más que aclarar, gracias, son mis últimas palabras", finalizó More Rial.

more rial.jpg

La imponente casa de More Rial en Córdoba pese a los reclamos económicos a su papá

Cuando la polémica relación de More Rial y su padre, Jorge Rial, volvió a instalarse en los medios por estos días tras las escandalosas acusaciones de la influencer hacia el periodista, la mamá de Francesco decidió instalarse en Buenos Aires luego de una temporada viviendo en Córdoba.

Lo cierto es que durante su estancia en las sierras cordobesas, More también generó algún que otro escándalo entre los vecinos de su casa en el exclusivísimo barrio privado en el residía.

Durante una de sus visitas A la tarde, América Tv, Morena explicó que se había ido a vivir Córdoba estando en pareja con el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, donde también fue blanco de escándalos varios a pesar de su entonces lejanía de los medios.

image.png

Así, las cosas en las últimas horas se supo que la ostentosa casa serrana que por el momento deshabitó la hija de Jorge Rial, está situada en el country Causana, uno de los barrios privados más exclusivos de la zona, a pocos kilómetros de Carlos Paz.

Este lujoso complejo habitacional se caracteriza por su exquisita arquitectura y sus preciosos paisajes naturales, en medio de la tranquilidad que brinda a sus residentes quienes cuentan con seguridad las 24 horas del día.

Además, entre las instalaciones recreativas que ofrece el complejo se destacan las canchas deportivas, espacios para actividades al aire libre, piletas y clubes sociales para todos sus habitantes.

Así las cosas, y ante la actual situación de More, muchos aseguran que en breve regresará a la comodidad y la tranquilidad de su casa serrana una vez que termine de ventilar todas las intimidades familiares que tanto la han dañado a lo largo de sus 24 años.