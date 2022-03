More Rial salió a defender a su papá y apuntó contra Pampito: "Berreta es tu rol de panelista"

Pampito recogió el guante y redobló la apuesta: “Si me lo dijese una persona que se esforzó, trabajó o estudió para conseguir algo en la vida, lo consideraría”.

Romina Pereiro furiosa tras la separación de Jorge Rial: "Me dijo que era mala persona"

Después de varias semanas de rumores, Jorge Rial finalmente confirmó este jueves su separación de Romina Pereiro. “Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable”, anunció el periodista en su programa radial.

“Mucho se está hablando de mi separación y, la verdad, son temas que afectan. Hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, lamentablemente, es que efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos”, dijo con la voz quebrada.

Al mismo tiempo, Jorge intentó etiquetar su nueva relación con ella: “Romina y yo somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo”, contó Jorge.

Por su parte, Romina Pereiro se llamó a silencio hasta que Pampito contó que Rial "estaría iniciando algo con una periodista de C5N", y ahí la nutricionista se comunicó con el panelista de Momento D para manifestarle su enojo.

"Ayer cuando terminó el programa abrí mi Instagram y tenía mensajes de Romina muy enojada", comenzó Pampito.

"Le pedí disculpas incluso si la lastimé a ella o a su familia, y mucho más a los niños. Le expliqué que la información que dimos me la contaron ciertos protagonistas y testigos. Ella de me dijo que del otro lado hay niños que sufren y le dije 'te pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie'. Pero me dijo que era mala persona, me mandó a estudiar", añadió el panelista.

Y luego remarcó: "A Romina no la acosamos. Ella me escribió enojada. Está en todo su derecho de enojarse y es entendible. Pero estamos hablando de dos personas públicas".

"Le dije que me aclare qué fue lo que le molestó y me dijo que todo. No fue específica", concluyó Pampito indignado.