La furia de Franco, el hijo de Beto Casella: denunció una estafa y mostró sus recetas médicas

El mensaje, cargado de frustración y bronca, generó impacto entre sus seguidores, que rápidamente le manifestaron apoyo y preocupación. Mientras tanto, Franco Casella espera poder avanzar en el terreno legal para contar públicamente —tal como anticipó— los nombres detrás de la situación que lo afectó tanto en lo económico como en lo emocional.

Quién es Franco, el hijo de Beto Casella

Franco Casella es hijo del reconocido periodista y conductor Beto Casella y de Patricia Quintero, y es hermano de Juan Pablo. Desde joven se vinculó al mundo de los medios, especialmente trabajando en el programa Bendita, el histórico ciclo de televisiónde su padre, donde colaboró como productor y también actuó en segmentos musicales y en vivo.

Además de su actividad en televisión, comparte con su padre la pasión por la música y la radio, siendo cantante, compositor, guitarrista y pianista, y llegando a presentarse en vivo con proyectos musicales que integran a familiares y colegas.

Aunque es licenciado en Biología, Franco eligió abrirse camino en la comunicación y los medios, incluso después de una experiencia viviendo en Miami y de haber ganado una beca en el Conicet que finalmente no aceptó para seguir su propio rumbo profesional.

Su relación con Beto Casella suele aparecer en entrevistas y anécdotas públicas, donde describe a su padre no solo como figura familiar sino también como un referente en su carrera mediática.