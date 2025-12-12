La furia de Franco, el hijo de Beto Casella: denunció una estafa y mostró sus recetas médicas
Franco, el hijo de Beto Casella, publicó un contundente descargo en sus redes sociales luego de haber sido víctima de una estafa.
12 dic 2025, 15:25
El fuerte descargo de Franco Casella, hijo de Beto Casella, sacudió las redes sociales en las últimas horas. El joven utilizó su cuenta personal para relatar con crudeza la difícil situación económica y emocional que asegura estar atravesando, luego de haber sido víctima —según su versión— de una estafa laboral que le habría provocado importantes consecuencias en su vida cotidiana.
A través de un primer posteo, Franco compartió un mensaje directo donde dio a conocer que no cobró varios meses de trabajo y que la angustia derivada de esa situación lo llevó a iniciar un tratamiento psiquiátrico. “Hola, mis amados amigos y amigas. Les cuento que este año fui estafado. No cobré tres sueldos. Me deben mucha plata. Y a raíz de eso tengo que pagar un tratamiento psiquiátrico. La vida realmente es jodete papi, tomalo o dejalo. En cuanto un solo abogado me deje contar quién me hizo esto, sabrán nombre, apellido, empresa. Pero vas a pagar todo lo que hiciste. Lo económico y los daños en mi salud”, escribió, sin ocultar su enojo.
En otra publicación, el joven mostró una imagen con varias recetas médicas para evidenciar el impacto que la situación tuvo en su bienestar. Allí profundizó su sensación de agotamiento y decepción: “31 años, un tipo sano, arruinado por la mala gente. Miren todas estas recetas. ¿Hay gente mala? Uf, sí que la hay”.
Pero su descargo no terminó ahí. En un tercer mensaje, Franco se mostró aún más indignado por tener que afrontar gastos médicos mientras continúa, según denuncia, esperando el cobro de lo que le corresponde. “No es solo mi salud, es que además de que me deben, tengo que salir yo a pagar mis medicamentos. A los demás que me hicieron daño este año, también va este mensaje. Si quieren, nos vemos en Tribunales. Han sacado lo peor de mí, pedazos de mie... Todos son tan inservibles que ni la vida saben apreciar. Nos veremos si la vida lo requiere”, lanzó con un tono mucho más visceral.
El mensaje, cargado de frustración y bronca, generó impacto entre sus seguidores, que rápidamente le manifestaron apoyo y preocupación. Mientras tanto, Franco Casella espera poder avanzar en el terreno legal para contar públicamente —tal como anticipó— los nombres detrás de la situación que lo afectó tanto en lo económico como en lo emocional.
Quién es Franco, el hijo de Beto Casella
Franco Casella es hijo del reconocido periodista y conductor Beto Casella y de Patricia Quintero, y es hermano de Juan Pablo. Desde joven se vinculó al mundo de los medios, especialmente trabajando en el programa Bendita, el histórico ciclo de televisiónde su padre, donde colaboró como productor y también actuó en segmentos musicales y en vivo.
Además de su actividad en televisión, comparte con su padre la pasión por la música y la radio, siendo cantante, compositor, guitarrista y pianista, y llegando a presentarse en vivo con proyectos musicales que integran a familiares y colegas.
Aunque es licenciado en Biología, Franco eligió abrirse camino en la comunicación y los medios, incluso después de una experiencia viviendo en Miami y de haber ganado una beca en el Conicet que finalmente no aceptó para seguir su propio rumbo profesional.
Su relación con Beto Casella suele aparecer en entrevistas y anécdotas públicas, donde describe a su padre no solo como figura familiar sino también como un referente en su carrera mediática.