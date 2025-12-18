La reacción menos pensada de Wanda Nara luego del letal posteo de Mauro Icardi

La realidad es que sugestivamente la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) optó misteriosamente por el silencio absoluto. En tanto, al cabo de unas horas, ya durante la madrugada de este jueves 18 de diciembre, apareció en sus redes con un posteo que nada tiene que ver con sus acciones comerciales, sino con su hijo Constantino.

Ocurre que a pesar de que el fin de semana lo celebró por adelantado con una mega fiesta junto a sus amigos, el adolescente está cumpliendo recién hoy sus 15 años, y su mamá no dejó de saludarlo a través de la virtualidad tal como se estila en estos tiempos 2.0.

Así, con un collage de fotos del segundo de sus cinco hijos, Wanda Nara le dedicó unas tiernas palabras a Coqui, tal como lo llaman cariñosamente en la intimidad familiar, en sus historias virtuales de Instagram: "Hace 15 años nacía mi siciliano. Gracias por venir a mi vida, gracias por enseñarme y gracias por ser alguien tan especial. Te amo infinito tu mamá", algo cuanto menos llamativo. ¿O será que está pergeñando su meticuloso contraataque?

Wanda Nara y Constantino - fiesta de 15

Qué dice el letal descargo de Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld tras la detención del ex abogado de Wanda Nara

Todo indica que la feroz guerra mediática y judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara está muy lejos de encontrar un punto de calma. Por el contrario, el conflicto suma nuevos capítulos y recrudece con el correr de los días, especialmente tras la detención de Nicolás Payarola, quien hasta hace poco se desempeñaba como abogado de la conductora. En ese contexto, Ana Rosenfeld rompió el silencio y apuntó sin filtros contra su colega, al tiempo que volvió a remarcar que la relación entre Wanda y el futbolista se quebró definitivamente cuando él le fue infiel con Eugenia China Suárez en 2021.

Con este panorama explosivo, Icardi, aunque radicado en Estambul y enfocado en su presente deportivo en el Galatasaray, no pierde detalle de lo que se dice de él en la Argentina. Atento a cada declaración pública, el delantero reaccionó con dureza luego de que Rosenfeld asegurara en los medios que desde un primer momento le había advertido a Wanda sobre la verdadera cara de Payarola. Lejos de quedarse callado, Mauro decidió salir al cruce y disparó munición pesada no solo contra la abogada, sino también contra todos los actores involucrados en un escándalo que ya lleva más de cuatro años.

A través de un extenso y explosivo mensaje publicado en sus historias de Instagram, el futbolista se mostró filoso y sin intención alguna de conciliar. “Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero”, arrancó su descargo, dejando en claro a quiénes apuntaba.

Sin bajar el tono, continuó: “El problema nunca fui yo. El problema fue que se quedaron sin a quién culpar cuando la verdad empezó a caminar sola. Yo seguí mi camino. Ustedes se quedaron atrás, peleando entre ustedes por sostener mentiras que ya no se sostienen”. De este modo, volvió a correrse del centro de la escena y responsabilizó directamente al entorno de su ex.

IG descago Mauro Icardi contra Ana Rosenfeld

Más adelante, redobló la apuesta y fue aún más contundente: “Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí. No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra. Y cuando la verdad apareció, no les quedó ni el grupo, ni el discurso, ni la valentía”, lanzó, con evidente bronca acumulada.

Lejos de poner un freno a su catarsis, Icardi siguió: “Creyeron que unidos eran fuertes. La verdad los separó como ratas. Se defendían entre ustedes... hasta que tocó salvarse solos. Se agrandaron hablando pero se achicaron cuando hubo que probar”.

Ya en el tramo final, dejó una de las frases más fuertes de todo el posteo: “Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas”, escribió, para luego rematar con ironía: “Y qué curioso... ahora se denuncian entre ustedes. Pasaron de ‘equipo’ a ‘sálvese quien pueda’. De cómplices a acusados. De gritar juntos a señalarse en silencio”.

Finalmente, cerró su mensaje con una sentencia lapidaria: “No necesité ensuciarlos. Ya venían manchados. Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré... y aplaudí el desenlace”. Un posteo que, lejos de apaciguar las aguas, promete encender aún más una historia que parece no tener fin.