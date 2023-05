Murió Tina Turner, la reina del rock

image.png

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música", expresó su portavoz, Peter Lindbergh, en un comunicado.

"Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", finaliza dicho mensaje, que compartieron en las redes sociales de la artista.

Su carrera tomó vuelo en la década de 1960 cuando se unió a Ike Turner -con quien luego se casaría- formando el dúo musical Ike & Tina Turner. Juntos crearon éxitos como “River Deep - Mountain High”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”. Sin embargo, ella vivió un verdadero calvario tras años de abuso físico y emocional. Y finalmente firmaron el divorcio en 1978.

Tras el fin de esa relación, Tina se lanzó como solita y logró un éxito rotundo. Su álbum de 1984, “Private Dancer”, fue un antes y un después en su carrera. Le valió múltiples premios, incluido el Grammy al Álbum del Año.

El disco incluía éxitos como “What’s Love Got to Do with It” y “Private Dancer”. La estrella siguió lanzando álbumes exitosos en las décadas siguientes, consolidándose como una de las artistas más queridas y respetadas en la industria.

También se lució como actriz. Fue protagonista de películas como Tommy (1975) y Mad Max Beyond Thunderdome (1985), donde interpretó el papel de Aunty Entity.

En 2013, Tina Turner anunció su retiro de los escenarios y la música. Sin embargo, su legado perdura y su música sigue siendo ampliamente admirada y reconocida en todo el mundo.

La muerte que golpeó de cerca a Tina Turner: el suicidio de uno de sus hijos

El hijo mayor de la cantante estadounidense Tina Turner, Craig Raymond Turner, murió a los 59 años, según fuentes oficiales por una herida de bala autoinfligida en su casa en California.

Según el portal web TMZ, los agentes de seguridad llegaron a la vivienda justo después del mediodía y confirmaron la muerte en la escena.

Craig era el hijo mayor de la cantautora y nació cuando ella apenas tenía 18 años de edad. Su padre biológico era un saxofonista llamado Raymond Hill, que llegó a formar parte de la banda de Ike Turner.