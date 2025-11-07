AC/DC suma nuevas fechas en Buenos Aires: cuándo serán

AC/DC se prepara para reencontrarse con uno de los públicos más apasionados del mundo: el que canta incluso las partes instrumentales de sus canciones. Después de tantos años, la banda vuelve al lugar donde sus shows se transformaron en leyenda, y donde el fervor del público agrega un condimento especial a ese ritual colectivo del rock que es cada show de AC/DC. El 23, 27 y 31 de marzo, el Monumental será testigo de una celebración única entre una banda eterna y la multitud que vive sus canciones como parte de su historia.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA AC/DC 2026

Según se supo, los tickets se ubicarían en el siguiente rango:

Platea Sívori Alta: $189.750

Campo General: $207.000

Plateas Altas: $258.750

Platea Sívori Media: $287.500

Campo Delantero: $339.250

Plateas Preferenciales: $396.750