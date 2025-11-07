A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

IMPARABLE

AC/DC suma nuevas fechas en Buenos Aires: cuándo serán

En tan sólo dos horas y media, AC/DC ya cuenta con tres fechas anunciadas para su regreso triunfal al país, luego de más de 15 años de espera.

7 nov 2025, 13:00
A quince años de su última visita al país —y a más de cincuenta de su formación—, AC/DC demuestra que su poder sigue intacto. El primer show del “Power Up Tour” en River, previsto para el 23 de marzo de 2026 ya está agotado ¡Y la banda va por más!, con una segunda y tercera fecha para su regreso triunfal a Buenos Aires, el 27 y 31 de marzo en el Monumental. Las últimas entradas para el 27 de marzo y los tickets para la nueva fecha (31 de marzo) ya están a la venta a través de All Access con todos los medios de pago y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander.

La gira, que ya hizo temblar estadios en Europa, Norteamérica y Australia, encuentra a Angus Young y Brian Johnson, acompañados por Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney, presentando Power Up, su disco lanzado en 2020, y planteando un recorrido por la discografía con la que sellaron a fuego la historia del rock. Clásicos como “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Highway to Hell”, “You Shook Me All Night Long”, “Hells Bells” y “T.N.T.” volverán a sonar en el estadio más emblemático del país, donde sonaron en 2009 y quedaron inmortalizados en el álbum y DVD Live at River Plate (2012).

La etapa 2026 del Power Up Tour marca un nuevo capítulo en esta gira global que ya es histórica. Además de estas tres fechas en Buenos Aires, el año próximo AC/DC estará recorriendo más de 20 escenarios por todo el continente americano, comenzando en febrero en São Paulo y continuando por Chile, Argentina y México antes de desembarcar en Norteamérica con paradas en ciudades clave como Las Vegas, San Francisco, Atlanta, Toronto, Montreal y Nueva York.

Las tres funciones contarán con la participación especial de The Pretty Reckless, banda liderada por Taylor Momsen, que regresa a la Argentina luego de sus presentaciones en 2012 y 2017 para abrir estas dos noches de alto voltaje representando una de las caras más relevantes del hard rock actual.

AC/DC se prepara para reencontrarse con uno de los públicos más apasionados del mundo: el que canta incluso las partes instrumentales de sus canciones. Después de tantos años, la banda vuelve al lugar donde sus shows se transformaron en leyenda, y donde el fervor del público agrega un condimento especial a ese ritual colectivo del rock que es cada show de AC/DC. El 23, 27 y 31 de marzo, el Monumental será testigo de una celebración única entre una banda eterna y la multitud que vive sus canciones como parte de su historia.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA AC/DC 2026

Según se supo, los tickets se ubicarían en el siguiente rango:

  • Platea Sívori Alta: $189.750
  • Campo General: $207.000
  • Plateas Altas: $258.750
  • Platea Sívori Media: $287.500
  • Campo Delantero: $339.250
  • Plateas Preferenciales: $396.750
