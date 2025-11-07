AC/DC suma nuevas fechas en Buenos Aires: cuándo serán

A quince años de su última visita al país —y a más de cincuenta de su formación—, AC/DC demuestra que su poder sigue intacto. El primer show del “Power Up Tour” en River, previsto para el 23 de marzo de 2026 ya está agotado ¡Y la banda va por más!, con una segunda y tercera fecha para su regreso triunfal a Buenos Aires, el 27 y 31 de marzo en el Monumental. Las últimas entradas para el 27 de marzo y los tickets para la nueva fecha (31 de marzo) ya están a la venta a través de All Access con todos los medios de pago y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander.