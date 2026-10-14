Ale Radetic: su face como agente UNPOL a una nueva etapa artística marcadas por la música y la inteligencia artificial

No se trata, sin embargo, de su primer acercamiento a la música. Radetic ya había participado años atrás de diferentes producciones musicales. Su etapa actual propone una construcción diferente: desarrollar un universo artístico integral en el que conviven música, performance, moda, tecnología, cultura asiática y elementos provenientes del mundo motor.

Durante más de 15 años, Radetic desarrolló actividades como empresario, piloto e instructor, además de impulsar proyectos vinculados al automovilismo a través de AGR Competición. Su posterior incursión artística transforma parte de ese recorrido en materia creativa. Los primeros capítulos de esta nueva etapa fueron “Watashi” () y “El Juego de la Vida – Makenai”.



“Watashi” planteó una búsqueda alrededor de la identidad y el reconocimiento personal, mientras que “Makenai” —expresión japonesa asociada a la idea de no dejarse vencer— profundizó un mensaje centrado en la perseverancia y la capacidad de continuar avanzando frente a la adversidad.





“MY PRIME”: EL TERCER CAPÍTULO

Ahora llega “My Prime”, tercer lanzamiento de esta nueva etapa y una nueva pieza dentro del universo conceptual de RADETE.

Publicado el 28 de agosto de 2026, el single tiene una duración de 2 minutos y 58 segundos y fue editado por DUALMUSIC, con Ale Radetic acreditado como artista principal y compositor. “My Prime” continúa expandiendo una identidad musical que Radetic define alrededor del concepto A- pop, una propuesta nacida desde Argentina que toma referencias de diferentes expresiones de la cultura pop asiática y las combina con electrónica, sonidos urbanos, tecnología y una fuerte construcción audiovisual.

El proyecto busca así evitar una etiqueta musical única para desarrollar una identidad donde el sonido funciona en conjunto con la imagen, el vestuario, la performance y la narrativa.

UN VIDEOCLIP CONSTRUIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La dimensión tecnológica adquiere especial protagonismo en esta nueva etapa. El universo audiovisual asociado a “My Prime” incorpora herramientas de inteligencia artificial en la realización de su videoclip, utilizando nuevas tecnologías como parte del lenguaje creativo del proyecto. La decisión no busca presentar a la IA únicamente como una herramienta técnica, sino incorporarla a la dentidad visual de RADETE y explorar las posibilidades que ofrece una nueva generación de producción audiovisual.

El videoclip se convierte así en una extensión de la canción: un espacio donde música, tecnología e imagen confluyen para construir escenarios y situaciones que amplían el universo planteado por el artista.

Para Radetic, esta nueva etapa tampoco implica borrar sus vidas anteriores. Su recorrido por el automovilismo, la competición internacional, su experiencia empresarial y su vinculación con UNPOL conviven ahora con una faceta artística que busca transformar esas experiencias en música.

Una trayectoria difícil de encasillar que encuentra en “My Prime” un nuevo capítulo.

SOBRE ALE RADETIC

Ale Radetic es piloto, instructor, empresario y artista argentino. Cuenta con más de 15 años de trayectoria vinculada al automovilismo y el drift, disciplina en la que desarrolló actividad competitiva dentro y fuera de la Argentina. También participó de la F1 Powerboat y desarrolló proyectos propios ligados al deporte motor.

Su recorrido incluye además una faceta vinculada a UNPOL (United Nations Police), la Policía de las Naciones Unidas.

En 2026 inició una nueva etapa musical bajo la identidad RADETE , desarrollando el concepto artístico A-pop y un universo que cruza música, tecnología, performance, estética asiática y cultura automotriz.

Después de “Watashi” y “El Juego de la Vida – Makenai”, “My Prime” constituye el tercer lanzamiento de esta nueva etapa. “My Prime” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.



