Alejandro Lerner recibirá el Latin Grammy a la Excelencia Musical en reconocimiento a su trayectoria

Con gran felicidad el artista argentino más versionado de su generación declaró “Estoy profundamente emocionado y agradecido por recibir esta distinción, que quizás es la más importante en toda mi carrera. Agradezco profundamente a la Academia y a todos los colegas que han confiado en mí y con los que hemos compartido la vida y nos hemos nutrido cada vez, con cada colaboración. Pero, por sobre todo, agradezco a Dios, a mi familia y al público, que me ha acompañado desde siempre y que me permite formar parte de sus vidas a través de mis canciones. Este maravilloso reconocimiento me honra y me empuja a ir por más. Gracias".

Junto a Alejandro, recibirán el reconocimiento Los Ángeles Azules,Albita, Lolita Flores, Ángel 'Cucco' Peña, Chucho Rincón, Draco Rosa y Lulu Santos.

Alejandro planea festejar en vivo junto a su público en una serie de conciertos en Argentina y el exterior. Como parte de los festejos por esta enorme distinción, el músico argentino más versionado de su generación realizará para el público porteño Encuentro Cercano, en 4 únicas funciones en La Trastienda.

Serán los próximos 21 y 28 de agosto y 11 y 18 de septiembre, en donde presentará 4 shows sin distancias en el que artista y público podrán disfrutarse mutuamente. La celebración continuará en el exterior, con una serie de conciertos en Estados Unidos, Uruguay y una gira por 13 ciudades de España. Además, sus seguidores de Bragado, La Pampa, Gral Villegas, Santa Fe Capital, Rosario, y Córdoba podrán celebrar con el artista en "Vuelven los lentos tour 2024”, una exitosa gira por los teatros más lindos de Argentina que crece minuto a minuto, sumando shows en todo el país.