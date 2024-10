Así fue el reencuentro luego de 6 años de Niall Horan con sus fans en un increible show

The Show: Live on Tour comenzó apenas pasadas las 21:00 horas con toda la energía de sus grandes éxitos: “Nice to Meet Ya”, el single principal del disco Heartbreak Weather, y “Small Talk”, con un mashup del potente cover de “Edge of Seventeen” de Stevie Nicks que sacó a relucir la reinterpretación del rock clásico del músico. A continuación llegó “On a Night Like Tonight”, la primera canción de The Show de la noche, inaugurando un segmento dedicado a este álbum de un pop con influencias ochentosas y mucha guitarra, que también incluyó la canción que le da nombre al disco y “Save My Life”.