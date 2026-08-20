Babymetal prepara su llegada a la Argentina: cuándo será

También debutó en el puesto #10 del Top Album Debut de Spotify en Estados Unidos y en el puesto #2 del ranking de descargas de álbumes de iTunes en ese país. En Japón, el álbum ingresó en el puesto #1 del ranking Oricon Rock, #1 en el chart de álbumes digitales y #3 en el ranking general de Oricon.

A nivel internacional, alcanzó el Top 10 en Alemania, su mejor posición histórica tras haber llegado al puesto #24 con “The Other One” y al #18 con “Metal Galaxy”. Además, ingresó al Top 20 en el Reino Unido y logró sus mejores posiciones en Países Bajos y Francia.

Crecimiento

Conformando una carrera sólida y escalando constantemente manteniendo su popularidad en Japón, con tres años arriba de los escenarios, marcaron enormes hitos como artistas opening de Red Hot Chili Peppers, Korn y Lady Gaga, y llevando la intensidad del metal a una audiencia global.

Actualmente, con más de quince años de trayectoria, Babymetal se consagró con el apoyo de seguidores incondicionales a nivel internacional demostrando que son mucho más que una banda, son un movimiento que se redefine como se ve y se siente.

Babymetal es liderada por tres mujeres dinámicas: Su-Metal, Moametal y Momometal. De esta manera, ha contribuido a transformar la escena del metal, inspirando a una nueva generación de mujeres y chicas que se ven reflejadas en este sonido y en estos escenarios.

“Babymetal World Tour” dará inicio a su gira más grande por Norteamérica hasta el momento con un show inicial en San Diego y culminará el 3 de octubre en Sacramento. Luego, para fines de noviembre harán su segundo desembarco en Latinoamérica con fechas confirmadas en Brasil, Argentina, Chile, Perú y México.