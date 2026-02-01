Ca7riel & Paco Amoroso ganaron el Grammy 2026 y emocionaron con un mensaje para Argentina

El álbum PAPOTA ya había tenido un recorrido premiado en los Latin Grammy y ahora terminó de consolidarse en la gala más importante de la música internacional. En la misma categoría, el dúo compitió con figuras de peso como Fito Páez y su disco Novela, además de otros nombres fuertes de la escena alternativa regional.

La presencia argentina no terminó ahí. También estuvieron nominados Nicki Nicole y Trueno en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, con NAIKI y EUB Deluxe, respectivamente.

Aunque el dúo nunca pasa desapercibido, esta vez eligió otro registro. El bajo perfil llamó la atención y reforzó la idea de un posible cambio de etapa artística, sobre todo después de la cancelación de Top of the Hills, el proyecto que iba a ver la luz a fines de 2025.

La edición 2026 de los premios también dejó un hito para la música latina con el protagonismo de Bad Bunny, quien hizo historia al destacarse en las categorías principales de álbum, canción y grabación del año, algo inédito para un artista de habla hispana.

En una terna especialmente competitiva, PAPOTA se impuso frente a trabajos firmados por artistas como Aterciopelados, Bomba Estéreo junto a Rawayana en el proyecto Astropical, y Los Wizzards. Un reconocimiento que no solo consagra al dúo, sino que vuelve a poner a la música argentina y latinoamericana en el centro de la escena global.

Foto: Reuters

Quiénes lideran las principales categorías de los Premios Grammy 2026

Kendrick Lamar se posiciona como el gran protagonista de la 68.ª edición de los Premios Grammy. El rapero encabeza la lista de nominados con nueve candidaturas, impulsadas en gran parte por el impacto de su sexto álbum, GNX, que logró colarse en las ternas más codiciadas de la noche.

El disco y sus canciones competirán en las categorías centrales de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, además de aparecer en rubros vinculados al pop y al rap. De esta manera, Lamar vuelve a dominar la conversación musical y a consolidarse como uno de los artistas más influyentes de la industria actual.

El antecedente inmediato juega a su favor. A comienzos de este año, Kendrick Lamar tuvo una noche histórica en los Grammy al quedarse con Grabación del Año y Canción del Año gracias a Not Like Us, una pieza que generó enorme repercusión por su tono crítico y su potencia artística.

Detrás suyo aparece un grupo fuerte de competidores. Lady Gaga suma siete nominaciones, mientras que Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas cuentan con seis candidaturas cada uno, anticipando una de las ediciones más disputadas y diversas de los últimos años.