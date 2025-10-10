CA7RIEL & Paco Amoroso: así fue su paso épico por el show sorpresa que dieron

Sin título

La recta final fue una escalada sin respiro. “SHEESH”, “SUPERSÓNICO” mantuvieron el pulso alto con su fusión de intensidad electrónica y groove, mientras “CHINGA SPORT” de Paco elevó la temperatura y el multigenérico “POLVO ” (de CA7RIEL) llevó el clima de lo oscuro hacia la luz. En Buenos Aires más que en cualquier otro lado, tenían que tocar base, y a la noche no le podían faltar “MCFLY” y “COCA COLA", que desataron una fiesta caótica, que solo se intensificó con “OLA MINA”, “OUKE” y “CONO HIELO”.

Aún faltaba el golpe final. “#TETAS" y “DÍA DEL AMIGO”, hits de PAPOTA nominados a Canción del Año y Grabación del Año en los Latin GRAMMYs, llevaron la noche al clímax, con el público entregado en cuerpo y garganta. El famoso personaje Chad GPT apareció con su monólogo entre lo absurdo y lo brillante para presentar “ EL ÚNICO”. Y ahí sí, el cierre: distorsión, épica e ironía, para una despedida sin concesiones, con la potencia de un acto que no se guarda nada.

En las próximas semanas, CA7RIEL & Paco Amoroso volverán a subirse al PAPOTA TOUR con nuevas paradas en Estados Unidos y Europa, en lo que será su segundo desembarco del año en ambas regiones. Austin City Limits, III Points Festival en Miami, el Bataclan en París, Columbiahalle en Berlín, Paradiso en Ámsterdam, entre otros escenarios icónicos, los esperan con entradas agotadas y públicos atentos. En noviembre serán protagonistas de la noche de la 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en Las Vegas, con 10 nominaciones que los convierten en los más nominados después de Bad Bunny. El proyecto sigue creciendo, mutando, cruzando fronteras. Pero lo de anoche en Buenos Aires fue otra cosa. Porque podrán corearlos en todo el mundo, pero en ningún lado se canta tan alto como en casa.