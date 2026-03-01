Cazzu ya reunió a más de 50 mil personas en Buenos Aires con Latinaje

Con la nostalgia de “Odiame”, “Sobre mi tumba”, “Me tocó perder” y “Piensame” junto a declaraciones profundas como “Mala Suerte”, “Engreído” y “Dolce”, el público deliró y coreó cada estrofa sintiéndolas propias.

El Movistar Arena se sacudió en el “Acto” coronado por “Nena Trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha Data”, “Miedo”, “Toda”, “Loca”, “Ahora” y “Que disparen”, y explotó con “Con otra” demostrando el éxito global de esta canción maravillosa.

Uno de los momentos más impactantes de su serie de cinco Movistar Arena completamente agotados fue “Chapiadora”, que desató una ola de emoción colectiva y confirmó la conexión absoluta con el público. Más tarde, con su poderosa interpretación de “Yo Soy María”, el clásico de Astor Piazzolla, dejó en claro su versatilidad y su capacidad de habitar géneros con la misma autoridad.

Cazzu

La noche también tuvo estreno: presentó por primera vez en vivo su nuevo single, “Jujuy Estrellado”, en una puesta imponente junto a una cabeza inflable gigante de diabla, mientras sus bailarinas —también caracterizadas como diablas— recorrieron el campo e hicieron al público parte del ritual final.

Cazzu abrió el 2026 haciendo historia en los festivales de Jesús María y Cosquín, con shows especialmente diseñados para cada escenario, donde fusionó folklore y urbano junto a una banda con instrumentos tradicionales, fue ovacionada por el público y recibió el poncho coscoíno como símbolo de reconocimiento dentro del circuito folklórico argentino.

Palpitando sus próximos conciertos, la artista viajó a Jujuy y protagonizó un evento histórico en la Plaza General Manuel Belgrano, donde miles de personas llegaron desde distintas provincias para vivir una jornada única que incluyó una transmisión especial junto a OLGA. Allí, Cazzu anunció uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer estadio en Jujuy en el Estadio 23 de Agosto, como parte del Tour Latinaje 2026.

Cazzu se presentará en Jujuy en el Estadio “23 de Agosto” por primera vez el día 12 de septiembre y las entradas estarán disponibles a través de NorteTicket. La Preventa Macro Visa empezará el lunes 2 de marzo a las 12 hs y la venta general iniciará el martes 3 de marzo a las 12 hs.