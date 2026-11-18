Chapeaux se prepara para su primer show en el Movistar Arena

El próximo 21 de enero de 2027, Chapeaux se presentará en el Movistar Arena, en un espectáculo que marcará un momento especial en la carrera del grupo.

La llegada al reconocido estadio representa un nuevo desafío para sus cinco integrantes, que buscan seguir conquistando al público con sus canciones y sus presentaciones en vivo.

En ese contexto, el estreno de “Aguacero” en MasterChef Celebrity será una oportunidad para dar a conocer su nueva propuesta musical ante una audiencia masiva, a pocas semanas del esperado recital.

Las entradas para el show del 21 de enero ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del Movistar Arena.

Los tickets pueden adquirirse con todos los medios de pago y cuentan con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA.

De esta manera, Chapeaux se prepara para cerrar el año con nueva música y comenzar 2027 con su esperado debut en el Movistar Arena.