Fito Páez emocionó en su reencuentro con su público y anunció nueva fecha

La puesta, a cargo de Sergio Lacroix, acompañó con precisión cada momento del show: una imponente pantalla a lo ancho del escenario, el inconfundible piano de Paez al frente como corazón de la escena y un diseño de luces que dialogó constantemente con la banda, potenciando la experiencia visual y sonora.

Uno de los momentos más emotivos y celebrados de la noche llegó con la aparición sorpresa de Fabiana Cantilo, invitada por Fito Paez para sumarse al piano en una conmovedora versión de “Fue Amor”. La química entre ambos, forjada a lo largo de décadas de historia compartida, se hizo sentir desde el primer acorde. Al despedirla, Fito resumió el espíritu de la noche con una frase que quedó resonando en el estadio: “¡El mundo está vivo!”.

Fito Páez

La banda, pieza fundamental del show, estuvo compuesta por Diego Olivero (bajo, guitarra, teclado y coros), Gastón Baremberg (batería), Juan Absatz (voz, teclados, guitarra y coros), Juani Agüero (guitarras y coros) y Emme (voz y coros), junto a la sección de vientos integrada por Ervin Stutz (trompeta y flugelhorn), Alejo von der Pahlen (saxo alto y tenor) y Santiago Benítez (trombón).

Sobre el final, Fito fue contundente y se despidió de su público visiblemente emocionado: "Nunca voy a poder agradecerles el amor que me dan".

Fito repetirá este viernes 20 de marzo y continuará en abril con el show ya anunciado para el 10 (últimas entradas disponibles) y una nueva y cuarta fecha que redondeará esta serie de conciertos en el estadio de Villa Crespo. La misma tendrá lugar el día miércoles 20 de mayo y las entradas podrán adquirirse a partir de este viernes 20 de marzo a las 10 horas en www.movistararena.com.ar

De esta manera, el “Sale el Sol Tour” continúa expandiéndose, reafirmando el vínculo único entre Paez y su público, y confirmando que, lejos de cualquier lógica efímera, su obra sigue creciendo, emocionando y convocando multitudes.

Fito Páez

SALE EL SOL TOUR 2026:

19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!

20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡ÚLTIMAS LOCALIDADES!

10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡ÚLTIMAS LOCALIDADES!

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

15 de mayo - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡NUEVA FECHA!

05 de junio - Arena Cañaveralejo - Cali

06 de junio - Plaza de Toros - Manizales

09 de junio - La Macarena - Medellín

12 de junio - Movistar Arena - Bogotá