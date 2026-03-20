Fito Páez emocionó en su reencuentro con su público y anunció nueva fecha

Luego de vivir una semana histórica en Rosario que se cerró con un show en el Monumento Nacional a la Bandera que quedará en la historia, Fito Paez puso en marcha la maquinaria que brilló en su primer Movistar Arena del Sale el Sol TOUR.
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Este jueves 19 de marzo, Fito Paez ofreció a más de 10 mil almas un espectáculo de más de dos horas donde volvió a desplegar un repertorio potente, emotivo y transversal a toda su obra.
Luego de vivir una semana histórica en Rosario que se cerró con un show en el Monumento Nacional a la Bandera que quedará en la historia, Fito Paez puso en marcha la maquinaria que brilló en su primer Movistar Arena del Sale el Sol TOUR.
Este jueves 19 de marzo, Paez ofreció a más de 10 mil almas un espectáculo de más de dos horas donde volvió a desplegar un repertorio potente, emotivo y transversal a toda su obra. La respuesta del público fue inmediata: una comunión intensa que transformó cada canción en una celebración colectiva.
La noche comenzó alrededor de las 20, con un set íntimo de Vandera, quien fue el encargado de abrir la velada y preparar el clima con sensibilidad y cercanía.
Un rato más tarde, Fito hizo pie en el escenario, se llevó la ovación de los presentes -algo que se repetiría durante toda la noche- y puso manos a la obra. Fiel a su inconfundible estilo, Paez lideró una sólida banda de rock que recorrió clásicos fundamentales como “11 y 6”, “La rueda mágica”, “Ciudad de pobres corazones” y “Mariposa Tecknicolor”, y recuperó versiones inéditas de perlitas como “Lejos en Berlín”, “Nunca podrán sacarme mi amor” y “Lo que el viento nunca se llevó”, que no formaban parte habitual de sus últimos shows.
La puesta, a cargo de Sergio Lacroix, acompañó con precisión cada momento del show: una imponente pantalla a lo ancho del escenario, el inconfundible piano de Paez al frente como corazón de la escena y un diseño de luces que dialogó constantemente con la banda, potenciando la experiencia visual y sonora.
Uno de los momentos más emotivos y celebrados de la noche llegó con la aparición sorpresa de Fabiana Cantilo, invitada por Fito Paez para sumarse al piano en una conmovedora versión de “Fue Amor”. La química entre ambos, forjada a lo largo de décadas de historia compartida, se hizo sentir desde el primer acorde. Al despedirla, Fito resumió el espíritu de la noche con una frase que quedó resonando en el estadio: “¡El mundo está vivo!”.
La banda, pieza fundamental del show, estuvo compuesta por Diego Olivero (bajo, guitarra, teclado y coros), Gastón Baremberg (batería), Juan Absatz (voz, teclados, guitarra y coros), Juani Agüero (guitarras y coros) y Emme (voz y coros), junto a la sección de vientos integrada por Ervin Stutz (trompeta y flugelhorn), Alejo von der Pahlen (saxo alto y tenor) y Santiago Benítez (trombón).
Sobre el final, Fito fue contundente y se despidió de su público visiblemente emocionado: "Nunca voy a poder agradecerles el amor que me dan".
Fito repetirá este viernes 20 de marzo y continuará en abril con el show ya anunciado para el 10 (últimas entradas disponibles) y una nueva y cuarta fecha que redondeará esta serie de conciertos en el estadio de Villa Crespo. La misma tendrá lugar el día miércoles 20 de mayo y las entradas podrán adquirirse a partir de este viernes 20 de marzo a las 10 horas en www.movistararena.com.ar
De esta manera, el “Sale el Sol Tour” continúa expandiéndose, reafirmando el vínculo único entre Paez y su público, y confirmando que, lejos de cualquier lógica efímera, su obra sigue creciendo, emocionando y convocando multitudes.
19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡ÚLTIMAS LOCALIDADES!
10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡ÚLTIMAS LOCALIDADES!
15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina
17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina
15 de mayo - Antel Arena - Montevideo, Uruguay
20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡NUEVA FECHA!
05 de junio - Arena Cañaveralejo - Cali
06 de junio - Plaza de Toros - Manizales
09 de junio - La Macarena - Medellín
12 de junio - Movistar Arena - Bogotá