Ha*Ash vuelve a la Argentina en 2027: cuándo y dónde será

El repertorio cruza dos décadas. Suenan los himnos que convirtieron al dúo en banda sonora del amor y el desamor de varias generaciones, entre ellos "Lo aprendí de ti", "Perdón, perdón", "Te dejo en libertad" y "100 años", junto a los temas de su etapa actual, encabezados por "¿Qué le pongo?", el single estrenado en julio de 2026 que abre su nuevo ciclo musical y retrata uno de los momentos más incómodos de cualquier ruptura: el mensaje que se escribe, se borra y se vuelve a escribir.

El anuncio llega en uno de los mejores momentos de su carrera. En 2025 el público de Viña del Mar les entregó las Gaviotas de Plata y de Oro, recibieron el Premio Inquebrantable de Billboard Latin Women in Music y YouTube les otorgó el Botón Diamante por superar los 10 millones de suscriptores. En 2026 ganaron el Premio Lo Nuestro a Grupo o Dúo del Año Pop/Rock y fueron nominadas a los Premios Juventud en la categoría Girl Power por "Te apuesto", su colaboración con María José.

El recorrido argentino de la gira incluye tres fechas: comienza el 11 de marzo en el Quality de Córdoba, sigue el 12 de marzo en el Metropolitano de Rosario y cierra el 17 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires.