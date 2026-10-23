Jay Wheeler por primera vez en Argentina: cómo adquirir las entradas

“La Voz Favorita” Tour comenzará en España el 4 de diciembre de 2026 en Tenerife y continuará por Gran Canaria, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, donde culminará la etapa europea el 19 de diciembre con una presentación en el Palau Sant Jordi.

En marzo de 2027, Wheeler llevará la gira a Estados Unidos, con presentaciones en Fort Myers, Miami, Atlanta, Charlotte, Washington, D.C., Atlantic City, Mashantucket, Brooklyn, Reading y Boston, antes de continuar durante el mes de abril por Chicago, Denver, Dallas, Houston, Los Ángeles y Orlando.

La gira continuará por Latinoamérica entre abril y junio de 2027, con paradas en Quito, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, San José, Bogotá y Santo Domingo.

Antes de iniciar su gira mundial, Jay Wheeler se presentará en Billboard Latin Music Week 2026 como parte de Billboard En Vivo, junto a Zhamira y el invitado especial Conep, el miércoles 21 de octubre en Wynwood Marketplace, Miami. La presentación, auspiciada por Sonesta International Hotels, llega tras un año de importantes logros para Wheeler y su sello Dynamic Records. Ese mismo día, Jay Wheeler y Zhamira también participarán en la conversación de Billboard “Love and Music”, donde hablarán sobre sus carreras y la conexión que comparten a través de la música. Billboard En Vivo comenzará a las 8:00 p.m. ET.