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Jay Wheeler por primera vez en Argentina: cómo adquirir las entradas

“La Voz Favorita”, su nueva gira mundial llegará a Buenos Aires en mayo de 2027. El artista puertorriqueño tiene previstas presentaciones por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

23 oct 2026, 14:00
Jay Wheeler por primera vez en Argentina: cómo adquirir las entradas

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Jay Wheeler por primera vez en Argentina: cómo adquirir las entradas

Jay Wheeler por primera vez en Argentina: cómo adquirir las entradas

Tras el éxito de su más reciente álbum de estudio, Jay Wheeler anuncia su gira mundial “La Voz Favorita”. Producida por Dynamic Records en asociación con AUL Worldwide & UTA, la gira llevará a uno de los principales artistas del género urbano en la actualidad a escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica a partir de diciembre de 2026.

Como parte de este gran tour el puertorriqueño llegará a la Argentina el 2027 para presentarse el 19 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires. La venta general ya se encuentra disponible con todos los medios de pago.

La gira, que está inspirada en su más reciente producción discográfica, marca una nueva etapa en la trayectoria de Wheeler y llevará a los escenarios las canciones que han definido este capítulo de su carrera. Entre ellas, “De Lejitos”, una de las canciones más exitosas de La Voz Favorita, que alcanzó el No. 1 en Billboard Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay, además de llegar al No. 7 en Billboard Hot Latin Songs, donde se mantuvo durante 11 semanas consecutivas dentro del Top 10. “De Lejitos” cuenta además con una certificación Platino Latino de la RIAA y ha superado los 229 millones de reproducciones entre su versión original y el remix junto a Omar Courtz. La gira también incluirá éxitos de su repertorio como “Fuga”, “Refe 1”, entre otros temas que han acompañado su trayectoria.

“Esta nueva gira de La Voz Favorita va a ser muy especial. Ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo”, expresó Jay Wheeler.

“La Voz Favorita” Tour comenzará en España el 4 de diciembre de 2026 en Tenerife y continuará por Gran Canaria, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, donde culminará la etapa europea el 19 de diciembre con una presentación en el Palau Sant Jordi.

En marzo de 2027, Wheeler llevará la gira a Estados Unidos, con presentaciones en Fort Myers, Miami, Atlanta, Charlotte, Washington, D.C., Atlantic City, Mashantucket, Brooklyn, Reading y Boston, antes de continuar durante el mes de abril por Chicago, Denver, Dallas, Houston, Los Ángeles y Orlando.

La gira continuará por Latinoamérica entre abril y junio de 2027, con paradas en Quito, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, San José, Bogotá y Santo Domingo.

Antes de iniciar su gira mundial, Jay Wheeler se presentará en Billboard Latin Music Week 2026 como parte de Billboard En Vivo, junto a Zhamira y el invitado especial Conep, el miércoles 21 de octubre en Wynwood Marketplace, Miami. La presentación, auspiciada por Sonesta International Hotels, llega tras un año de importantes logros para Wheeler y su sello Dynamic Records. Ese mismo día, Jay Wheeler y Zhamira también participarán en la conversación de Billboard “Love and Music”, donde hablarán sobre sus carreras y la conexión que comparten a través de la música. Billboard En Vivo comenzará a las 8:00 p.m. ET.

     

 

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