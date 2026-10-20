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Revelaron el motivo oculto del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a México: "Fueron porque..."

Después de disfrutar de unos días de compras en Miami, la actriz y el futbolista viajaron a uno de los destinos más paradisíacos de México junto a los hijos de ella.

20 oct 2026, 17:11
Revelaron el motivo oculto del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a México: Fueron porque...

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Después de varias semanas instalados en la “casa de los sueños” de Nordelta, Mauro Icardi y la China Suárez decidieron cambiar de aire y emprender una nueva escapada. Primero disfrutaron de unos días en Miami, donde aprovecharon para hacer algunas compras, y ahora pusieron rumbo a uno de los destinos más paradisíacos de México.

Se trata de Xcaret, un complejo turístico rodeado de cenotes, aguas cristalinas y paisajes naturales que invitan al descanso. Hasta allí viajaron la actriz junto a sus hijos y el futbolista, quien continúa atento a las conversaciones con distintos clubes mientras define su futuro profesional. Entre las aguas turquesas y el entorno exclusivo, la pareja busca disfrutar de unos días de relax.

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En las últimas horas, en Intrusos (América TV) revelaron algunos detalles de esta escapada, que llega en un momento particular para la pareja. “Están en el hotel donde se hacen los Premios Platino ”, comentó Adrián Pallares, al referirse al alojamiento elegido para esta estadía “a todo culo”, como lo describió Rodrigo Lussich, en alusión al lujo del exclusivo establecimiento.

Ella suele ir ”, señaló Natalie Weber, quien sorprendió al revelar un dato sobre los gastos que implica este tipo de viajes, en medio de la incertidumbre sobre los ingresos de la pareja tras la situación contractual de Icardi. “Ella suele ir, porque le dan canje ”, aclaró la panelista, y completó: “ Fueron a México porque Mauro tuvo dos reuniones ahí ”.

Qué pasó con Mauro Icardi y la China Suárez en las vacaciones

Después de mostrarse juntos en Miami, Estados Unidos, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron en secreto a México. La pareja eligió Playa del Carmen para disfrutar de unos días de descanso junto a los hijos de la actriz y su madre, aunque un detalle de su estadía llamó la atención.

En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich contó que un testigo que se encontraba en el mismo complejo hotelero observó una situación de tensión entre la actriz y el futbolista.

"Desde el fin de semana que está la China Suárez con sus hijos con Icardi y la madre de la China", comenzó relatando el conductor.

Y agregó: “Están en el complejo hospedados y me contaba gente que está conviviendo allí: 'está la China con sus hijos y la madre en este lugar".

Luego, Lussich compartió el dato que le aportaron sobre la actitud de la pareja durante su estadía: "Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él'". Ante esa descripción, Paula Varela lanzó: "Alguna cagada se mandaron".

     

 

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