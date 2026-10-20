Revelaron el motivo oculto del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a México: "Fueron porque..."

Qué pasó con Mauro Icardi y la China Suárez en las vacaciones

Después de mostrarse juntos en Miami, Estados Unidos, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron en secreto a México. La pareja eligió Playa del Carmen para disfrutar de unos días de descanso junto a los hijos de la actriz y su madre, aunque un detalle de su estadía llamó la atención.

En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich contó que un testigo que se encontraba en el mismo complejo hotelero observó una situación de tensión entre la actriz y el futbolista.

"Desde el fin de semana que está la China Suárez con sus hijos con Icardi y la madre de la China", comenzó relatando el conductor.

Y agregó: “Están en el complejo hospedados y me contaba gente que está conviviendo allí: 'está la China con sus hijos y la madre en este lugar".

Luego, Lussich compartió el dato que le aportaron sobre la actitud de la pareja durante su estadía: "Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él'". Ante esa descripción, Paula Varela lanzó: "Alguna cagada se mandaron".