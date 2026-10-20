A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ESTÁ ENORME!

Gonzalo Heredia mostró a su hijo Eloy y es increíble el parecido con Brenda Gandini

Gonzalo Heredia asistió a los Premios ACE junto a su hijo Eloy y compartió tiernas postales en redes sociales.

20 oct 2026, 16:46
Gonzalo Heredia mostró a su hijo Eloy y es increíble el parecido con Brenda Gandini

Gonzalo Heredia mostró a su hijo Eloy y es increíble el parecido con Brenda Gandini

Gonzalo Heredia mostró a su hijo Eloy y es increíble el parecido con Brenda Gandini

Gonzalo Heredia mostró a su hijo Eloy y es increíble el parecido con Brenda Gandini

Gonzalo Heredia sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías junto a su hijo Eloy, fruto de su relación con Brenda Gandini. El actor asistió a la entrega de los Premios ACE acompañado por el adolescente y ambos acapararon las miradas. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue cuánto creció el joven y el notable parecido físico que muchos usuarios encontraron con su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, Heredia publicó algunas postales de su paso por una nueva edición de los Premios ACE, los galardones que distinguen a las principales figuras y producciones del teatro argentino. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro El Nacional y reunió a reconocidos artistas del mundo del espectáculo.

Leé también

La insólita situación que vivió Gonzalo Heredia con una fan y la súplica que lo sorprendió: "Dejame..."

La insólita situación que vivió Gonzalo Heredia con una fan y la súplica que lo sorprendió: Dejame...

Para la ocasión, el actor apostó por un elegante look total black, compuesto por un conjunto negro y una camisa del mismo tono. Con un estilo sobrio y sofisticado, el galán se destacó entre los invitados de la noche.

Sin embargo, más allá de su elección de vestuario, el verdadero protagonista de su publicación fue Eloy Heredia, su hijo mayor con Brenda Gandini. El adolescente lo acompañó durante la ceremonia y posó junto a él en una serie de fotografías que dejaron en evidencia la complicidad que comparten.

En las imágenes, padre e hijo aparecen sonrientes y relajados mientras disfrutan de una salida nocturna. Eloy, por su parte, eligió un estilo juvenil y moderno, con una campera oscura, pantalón negro y un peinado descontracturado.

“El premio de haber compartido este momento con él. Todo risa, todo amor”, escribió Gonzalo Heredia junto a las postales, dejando en claro lo especial que fue para él compartir esa noche con su hijo.

Eloy, el hijo de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, sorprendió por su parecido con su mamá

Como era de esperarse, la publicación de Gonzalo Heredia no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por el crecimiento de Eloy. Muchos todavía recuerdan sus primeras apariciones públicas cuando era pequeño, por lo que las nuevas fotografías no pasaron inadvertidas.

Pero eso no fue todo. Otro de los detalles que despertó la atención fue el parecido físico del adolescente con Brenda Gandini. Varios usuarios destacaron que el joven heredó rasgos de su mamá, aunque también conserva algunas facciones de su papá.

Las fotografías dejaron al descubierto no solo cuánto creció Eloy, sino también la cercana relación que mantiene con Gonzalo Heredia. Con su publicación, el actor compartió un momento especial junto a su hijo en una noche importante para su carrera artística.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gonzalo Heredia Brenda Gandini

Lo más visto