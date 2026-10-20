Gonzalo Heredia mostró a su hijo Eloy y es increíble el parecido con Brenda Gandini

En las imágenes, padre e hijo aparecen sonrientes y relajados mientras disfrutan de una salida nocturna. Eloy, por su parte, eligió un estilo juvenil y moderno, con una campera oscura, pantalón negro y un peinado descontracturado.

“El premio de haber compartido este momento con él. Todo risa, todo amor”, escribió Gonzalo Heredia junto a las postales, dejando en claro lo especial que fue para él compartir esa noche con su hijo.

Eloy, el hijo de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, sorprendió por su parecido con su mamá

Como era de esperarse, la publicación de Gonzalo Heredia no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por el crecimiento de Eloy. Muchos todavía recuerdan sus primeras apariciones públicas cuando era pequeño, por lo que las nuevas fotografías no pasaron inadvertidas.

Pero eso no fue todo. Otro de los detalles que despertó la atención fue el parecido físico del adolescente con Brenda Gandini. Varios usuarios destacaron que el joven heredó rasgos de su mamá, aunque también conserva algunas facciones de su papá.

Las fotografías dejaron al descubierto no solo cuánto creció Eloy, sino también la cercana relación que mantiene con Gonzalo Heredia. Con su publicación, el actor compartió un momento especial junto a su hijo en una noche importante para su carrera artística.